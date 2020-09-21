Издателя игр Fallout, Doom и The Elder Scrolls купила Microsoft

Компания Microsoft купила холдинг ZeniMax Media, владеющая студией видеоигр Bethesda Softworks.

Об этом сообщается в официальном блоге Xbox.

В рамках соглашения под контроль Microsoft перешли разработчики игр The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake,, Prey, Wolfenstein, Ghostwire Tokyo и других.

По данным портала The Verge, компании купили за $ 7,57 миллиарда долларов. Это рекордная продажа в мировой индустрии видеоигр.

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В официальном сообщении не указывается, станут игры эксклюзивами для Xbox и PC. И их дальше можно будет поиграть на других консолях.

Microsoft показала новую Xbox Series S

Компания Microsoft представила Xbox Series S — младшую версию Xbox нового поколения.

Приставку называют маленьким Xbox в истории. Базовый вариант Xbox Series S будет стоить $300 (8 363 грн. — Ред.).

В комплект входит беспроводной геймпад Xbox, а также кабель HDMI.

Источник: Хbox, The Verge