22 сентября – Всемирный день без автомобиля, призванный пропагандировать более экологичные способы передвижения.

Специалисты отмечают, что и велосипеды, и другой альтернативный транспорт пользуется повышенным спросом в Украине.

Самые популярные – велосипеды, самокаты и скейтборды.

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По данным маркетплейса Bigl.ua, в 2020 году велосипеды в интернете покупают вдвое чаще, чем в предыдущем.

В среднем на них тратят 3,5 тыс. грн. Обычно выбирают универсальные модели, на которых удобно передвигаться как в парке, так и по городским дорогам.

При этом в два-четыре раза (в зависимости от категории) увеличилось количество заказов на аксессуары и комплектующие для велосипедов: шины, багажники и корзины, детские велокресла и фонари.

Второй по популярности экологичный транспорт – это самокаты. Летом 2020 их заказывали в 3,5 больше, чем в 2019-м. Хотя цена поднялась на 20% – в среднем 1 400 грн. Дороже стоят электросамокаты – от 5,5 до 30 тыс. грн в зависимости от модели и производителя.

– Активный спрос на велосипеды и самокаты начался весной. Магазины со спортивными товарами были закрыты, поэтому даже те, кто не привык покупать в интернете, делали онлайн-заказы. Популярность альтернативного личного транспорта продолжала расти и все лето, потому что люди хотели больше времени проводить на свежем воздухе, – рассказал Александр Бондаренко, главный аналитик маркетплейса Bigl.ua.

Самый большой рост спроса этим летом был на скейтборды и роллерсерфы – их стали покупать онлайн в шесть раз чаще. При этом средняя цена на них снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом (на 485 грн). Но покупают их преимущественно для активного отдыха подросткам.

Кроме того, в 2,5 раза выросло количество заказов на запчасти и аксессуары для самокатов и скейтбордов. На сменные колеса, чехлы или подшипники тратят около 340 грн.

Спрос на б/у электросамокаты, велосипеды и гироскутеры

Пользуются спросом и б/у велосипеды, и самокаты (особенно электро) в хорошем состоянии. По данным гиперпространства объявлений IZI.ua, в начале лета спрос на такие товары увеличился втрое.

В течение всего лета чаще всего искали именно велосипеды, в том числе спортивные модели. Почти новый велосипед и аксессуары к нему можно купить через объявления вдвое дешевле, чем в магазине – за 1,5 тыс. грн. Также можно найти раритетные и уникальные модели велосипедов, которые собирались бывшим владельцем вручную.

В 1,5 раза по сравнению с весной вырос спрос на электросамокаты. С рук чаще всего покупают недорогие, складывающиеся модели. Популярны и сидения для электросамокатов, с помощью которых можно ездить как на скутерах. Цена зависит от модели и пробега — в среднем около 5 тыс. грн.

– Электросамокаты и электровелосипеды сейчас на пике популярности. Это недорогой личный транспорт, на котором удобно передвигаться по городу на небольшие расстояния, особенно с учетом пробок. Поэтому, чтобы не переплачивать, их часто покупают через объявления, а потом продают, если не подходит, – рассказала Ольга Хмеленко, руководитель маркетинга гиперпространства объявлений IZI.ua.

Объявлений о продаже сигвеев и гироскутеров вдвое меньше, если сравнивать с самокатами, и они пользуются меньшей популярностью. Цена зависит от состояния – от 600 грн до 7 тыс. грн.

Источник: Bigl.ua, IZI.ua