PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День осеннего равноденствия: лучшие поздравления в картинках

День осеннего равноденствия в 2020 году припадает на вторник, 22 сентября. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковая.

День осеннего равноденствия 2020 свидетельствует об окончании лета, а зима начинает набирать силу.

Кроме того, в период осеннего равноденствия день и ночь становятся равными по продолжительности.

Мы подготовили для вас яркие картинки ко Дню осеннего равноденствия.

Читайте: Календарь магнитных бурь в сентябре 2020

Осеннее равноденствие: поздравления в картинкахДень осіннього рівнодення: привітання День осіннього рівнодення: привітання День осіннього рівнодення: привітання День осіннього рівнодення: привітання

Праздники в октябре

Календарь праздников на октябрь 2020 имеет довольно много различных памятных дат. Так, 1 октября отмечают День ветерана и День пожилых людей.

А в воскресенье, 4 октября, отмечают День учителя.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх