День осеннего равноденствия в 2020 году припадает на вторник, 22 сентября. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковая.

День осеннего равноденствия 2020 свидетельствует об окончании лета, а зима начинает набирать силу.

Кроме того, в период осеннего равноденствия день и ночь становятся равными по продолжительности.

Мы подготовили для вас яркие картинки ко Дню осеннего равноденствия.

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Праздники в октябре

Календарь праздников на октябрь 2020 имеет довольно много различных памятных дат. Так, 1 октября отмечают День ветерана и День пожилых людей.

А в воскресенье, 4 октября, отмечают День учителя.