22 сентября православные верующие вспоминают родителей Девы Марии (Богородицы) — святых Иоакима и Анну.

В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами довольно долго не могли зачать ребенка.

Это все же произошло, когда Иоаким отправился в пустыню на 40 дней для молитвы, где ангел сообщил ему, что у них с Анной родится дочь.

22 сентября именины отмечают владельцы таких имен: Каким, Анна, Иосиф, Никита, Северин, Фома.

Народные приметы

Много паутины — к теплой осени и морозной зиме.

Снег, выпавший сегодня, обещает плохой урожай в следующем году.

Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Многие шелухи на луке — зима будет холодной.

Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.

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Что нельзя делать

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и обсуждать людей.

Сегодня нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.