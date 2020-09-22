PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Иоаким и Анна: какой праздник сегодня, 22 сентября

22 сентября православные верующие вспоминают родителей Девы Марии (Богородицы) — святых Иоакима и Анну.

В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами довольно долго не могли зачать ребенка.

Это все же произошло, когда Иоаким отправился в пустыню на 40 дней для молитвы, где ангел сообщил ему, что у них с Анной родится дочь.

22 сентября именины отмечают владельцы таких имен: Каким, Анна, Иосиф, Никита, Северин, Фома.

Народные приметы

  • Много паутины — к теплой осени и морозной зиме.
  • Снег, выпавший сегодня, обещает плохой урожай в следующем году.
  • Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
  • Многие шелухи на луке — зима будет холодной.
  • Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020

Что нельзя делать

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и обсуждать людей.

Сегодня нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх