22 сентября православные верующие вспоминают родителей Девы Марии (Богородицы) — святых Иоакима и Анну.
В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами довольно долго не могли зачать ребенка.
Это все же произошло, когда Иоаким отправился в пустыню на 40 дней для молитвы, где ангел сообщил ему, что у них с Анной родится дочь.
22 сентября именины отмечают владельцы таких имен: Каким, Анна, Иосиф, Никита, Северин, Фома.
Народные приметы
- Много паутины — к теплой осени и морозной зиме.
- Снег, выпавший сегодня, обещает плохой урожай в следующем году.
- Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
- Многие шелухи на луке — зима будет холодной.
- Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.
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Что нельзя делать
В этот день нельзя ругаться, сквернословить и обсуждать людей.
Сегодня нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.
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