Когда Хеллоувин 2020 — дата праздника

Хэллоуин — это праздник в память о мертвых, который ежегодно отмечается вечером 31 октября.

В 2020 году Хэллоуин пройдет по плану — в субботу, 31 октября.

Хэллоуин — это смесь обычаев языческого и христианского происхождения. Он возник из древнего кельтского сезонного праздника, посвященного окончанию сбора урожая и поминовению умерших (известный как Самайн), который отмечается от заката 31 октября до заката 1 ноября.

Хотя Хэллоуин не является официальным праздником, он отмечается в ряде стран по всему миру, в первую очередь на Западе (Северная Америка и Европа), но также все чаще и в азиатских странах, поскольку он предоставляет коммерческие возможности.

В США это фестиваль со вторым по величине потребительским расходом после Рождества.

За Хеллоуином следует День всех святых 1 ноября и День поминовения усопших 2 ноября. Вместе три дня поминовения умерших образуют триденствие Хэллоуина.

В современном мире в этот праздник люди устраивают вечеринки, главным атрибутом которых являются зловещие костюмы зомби, вампиров и другой нечести.

Читайте: Ариэль, Джокер и микрофон – самые яркие образы знаменитостей на Хэллоуин

Хэллоуин в Украине

Велесову ночь или украинский Хэллоуин, по легенде, также отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В дохристианские времена на Велесову ночь люди призывали к себе в дом души предков, потому что считалось, что именно в эту ночь они приходят в наш мир, чтобы посетить потомков.

Украинцы в своих домах накрывали стол, за которым собирались всей семьей на ужин.