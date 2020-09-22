День ангела Анны отмечают 38 раз в году, в том числе сегодня, 22 августа.

В этот день православные украинцы вспоминают родителей Девы Марии (Богородицы) – святых Иоакима и Анну.

Поэтому Анну считают покровительницей семьи, рожениц и бездетных.

Это имя в переводе с древнееврейского означает благодать и храбрость.

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Анны отличаются добротой, милосердием, мудростью и правдолюбием, которые проявляются с самого детства.

Они также очень верные подруги, жены, хранительницы домашнего очага и хорошие хозяйки.

Поздравьте с днем ангела Анны своих близких с таким именем красивой открыткой.

В календаре праздников на сентябрь 2020 остается две важные даты — 27 сентября (Воздвижение Креста Господня) и 30 сентября (День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии).

Есть в нем и профессиональные праздники: 27 сентября (День туризма), 27 сентября (День машиностроителя) и 30 сентября (Всеукраинский день библиотек).