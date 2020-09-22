Похолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки

Синоптики предупредили, что в Украине придут первые заморозки.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Резкое снижение температуры ожидается ночью 22 сентября во восточных регионах страны.

Читайте: Когда в Украину вернется тепло — Укргидрометцентр назвал дату

— По данным Укргидрометцентра, 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. Ночью 22 сентября во восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, — отметили в ГСЧС.

С 23-25 сентября прогнозируют постепенное повышение температуры.

Погода в октябре

Синоптики прогнозируют, погода в Украине в октябре будет становиться все прохладнее. Местами уже начнется активный сезон дождей.

Средняя температура воздуха в Украине днем ​​опустится до уровня 15 градусов.