Похолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки

Синоптики предупредили, что в Украине придут первые заморозки.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Резкое снижение температуры ожидается ночью 22 сентября во восточных регионах страны.
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— По данным Укргидрометцентра, 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. Ночью 22 сентября во восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, — отметили в ГСЧС.
С 23-25 сентября прогнозируют постепенное повышение температуры.
Погода в октябре
Синоптики прогнозируют, погода в Украине в октябре будет становиться все прохладнее. Местами уже начнется активный сезон дождей.
Средняя температура воздуха в Украине днем опустится до уровня 15 градусов.