День осеннего равноденствия в 2020 году приходится на 22 сентября. Оно начнеться около 14.31 по киевскому времени.

Именно в этот день, 22 сентября, центр Солнца переходит из северного полушария в южное. А длина дня и ночи составляет одинаковое количество часов — 12.

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Запреты

22 сентября в осеннее равноденствие нежелательно начинать новые дела, ведь они не увенчаются успехом.

По давним традициям, в этот день нельзя ссориться и создавать конфликты. Считается, что так удача и благополучие могут покинуть ваш дом.

Все негативные эмоции нужно отбросить в осеннее равноденствие, поскольку они могут разрушить хорошую энергетику в этот магический день.

В осеннее равноденствие не стоит отказывать гостям, наоборот нужно приглашать к себе в дом за стол и угощать блюдами.

Приметы

Считается, что какая погода будет 22 сентября на день осеннего равноденствия, такой будет вся осень.

Если рябина имеет хороший урожай, а в кистях много ягод — зима будет холодной и суровой. Украинцы верили, что сорваная рябина помогает уберечь дом от нечистой силы и плохих людей. Поэтому издавна кисти с листьями выкладывали на подоконник в домах.

Когда на осеннее равноденствие птицы начинают улетать в теплые края, это означает, что зима будет ранняя с крепкими морозами.

Именно 22 сентября на осеннее равноденствие все просьбы, молитвы и желания должны осуществиться.

Календарь церковных праздников в октябре

В календаре церковных праздников на октябрь 2020 насчитывается семь памятных дат. Важнейшая дата во втором месяце осени — Покрова Пресвятой Богородицы, которая отмечается 14 октября.

В этот день верующие должны соблюдать однодневный пост.

Кроме этого, 14 октября украинцы празднуют День защитника Украины и День украинского казачества.