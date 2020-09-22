О ручной клади стоит позаботиться заранее, ведь она может привести к задержкам во время проверки багажа.

Факты ICTV узнали о новых правилах МАУ и том, какие должны быть габариты ручной клади.

Габариты ручной клади

Размер ручной клади до 7 кг составляет:

высота — 40 см;

длинна — 55 см;

ширина — 20 см.

Ручная кладь до 5 кг должна иметь габариты:

высота — 30 см;

длинна — 40 см;

ширина — 10 см.

В МАУ советуют обращать внимание на то, какие билеты вы покупаете. Обычно тариф Economy Standard включает в себя один-два места для багажа и два места для ручной клади — 7 и 5 кг.

В бизнес-классе можно провозить до 12 кг ручной клади, но с габаритами, как у клади в 7 кг.

У пассажиров есть возможность докупить еще одно место до 5 кг за €15 (около 440 грн).

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Без доплат на борт самолета разрешают брать единицу сезонной одежды и зонтик. Если пассажиру нужна трость, костыли, ходунки, то их разрешат взять с собой.

При перелете с ребенком до двух лет МАУ разрешают брать в самолет ручную кладь до 5 кг, в которой должны находится необходимые для ребенка предметы (питание, одежда, игрушки и т. д.).

Что можно и нельзя брать в ручную кладь



Техника

Во время перелета вам не должны отказать в перевозке смартфона, фотоаппарата, ноутбука, планшета и т.д.

Однако крупногабаритную технику могут попросить сдать в багаж.

Еда

Любую твердую еду можно провозить в самолете без ограничений.

Но воду, сок, йогурт, варенье, масло и мягкие сыры можно везти только в емкостях до 100 мл. Также вы можете наполнить пустую бутылку водой из фонтанчика после досмотра.

Предметы личной гигиены

На борт самолета разрешено проносить влажные салфетки, зубную щетку, расческу, а также гели и аэрозоли в емкостях до 100 мл.

Также можно брать с собой электрическую бритву, одноразовый бритвенный станок, бритву со сменными кассетами.

Первая помощь

На борт самолета разрешено брать необходимые для лечения медикаменты, а также большинство таблеток и капель.

Алкоголь

Как правило, разрешается провозить алкоголь из дьюти-фри больше 100 мл, который находится в запечатанном пакете с чеком.

Музыкальные инструменты

Вам могут разрешить провозить музыкальные инструменты на борту самолета, если они помещаются на багажной полке.

В ручной клади запрещено провозить:

острые предметы;

спортивное снаряжение;

рабочие инструменты;

оружие;

средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах;

легковоспламеняющиеся предметы.

К слову, Факты ICTV также писали о правилах перевозки ручной клади в компании Ryanair.