Осеннее равноденствие в 2020 приходится на 22 сентября, хотя обычно его празднуют 23 числа. Дата сдвинулась, потому что сейчас високосный год.

В момент осеннего равноденствия, который наступает примерно в 14.30 по киевскому времени, центр Солнца перейдет из северного полушария в южное. Это означает начало астрономической осени.

В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковы, а с 22 сентября день будет становиться короче до самого зимнего солнцестояния.

В народе верили в магические свойства этого дня, поэтому проводили различные ритуалы и обряды, загадывали желания, веря в их исполнение.

День осеннего равноденствия – ритуалы

Девушкам и женщинам нужно умыться водой до рассвета, чтобы оставаться молодыми и красивыми до самой старости. Этот ритуал подойдет и тем, кто хочет найти свою любовь.

Ребенок будет здоровым весь год, если облить его водой на пороге дома.

Привлечь любовь поможет еще один простой ритуал. Для это нужно для какого-то личного предмета, например, зубной четки, подушки или полотенца, приобрести пару. То есть это вещь, которой будет пользоваться ваша будущая вторая половинка.

У наших предков также был популярен обряд очищения через сжигание старых ненужных вещей. Они верили, что вместе с ними сгорят несчастья.

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А для избавления от неудач, страхов, долгов, несчастливой любви и токсичных отношений нужно написать на листке бумаги все, что омрачает жизнь, и сжечь.

Чтобы защитить себя и близких от всего недоброго, нужно 22 сентября сорвать и принести в дом ветку рябины. Эти плоды станут прекрасным оберегом от зла и неприятностей.

Если хотите, чтобы в кошельке водились деньги, трижды пересчитайте всю наличность, а потом поблагодарите Бога за имеющиеся сбережения и попросите помощи на будущее.

Для привлечения удачи принято угощать друзей, приятелей и коллег яблоками.

Зимнее солнцестояние 2020

В 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря. То есть ночь с 21 на 22 число будет самой длинной в году, а день – самым коротким.

На зимнее солнцестояние Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта.