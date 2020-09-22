В день осеннего равноденствия – 22 сентября – наступает астрономическая осень, календарная пришла 1 числа.

Это произойдет в 14.31 по киевскому времени – Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. Сегодня день равен ночи, и теперь будет уменьшаться до зимнего солнцестояния – 22 декабря.

Компания Google посвятила этому событию праздничный дудл – Счастливой осени 2020.

На нем изображен яркий воздушный шар, уносимый вихрем из желтых листьев.

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Факты ICTV тоже предлагают поздравить близких, друзей и коллег с днем осеннего равноденствия 2020 яркой открыткой из нашей подборки.

Календарь праздников на сентябрь 2020 богат на праздники, но без дополнительных выходных.

Больше всего в нем профессиональных праздников и церковных. До конца месяца остается две важные даты — 27 сентября (Воздвижение Креста Господня) и 30 сентября (День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии).

Фото: Google