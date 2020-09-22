Что почитать для саморазвития

Мотивирующих книг для саморазвития написано немало. Они освещают разные аспекты жизни человека, способствуют личностному росту и помогают стать успешным в работе и улучшить взаимоотношения с близкими людьми.

Книги для саморазвития, которые обязательно найдут отклик у читателей и вдохновят на перемены в жизни – смотрите в подборке Фактов ICTV.

Магия утра Хэла Элрода

Хэл Элрод убедит даже самых заядлых сов вставать рано утром и начинать день эффективно. Автор утверждает, что успех всего дня зависит от первого часа пробуждения. Его книга поможет уменьшить уровень стресса, повысить продуктивность на работе и наконец стать тем, кем хочется.

Язык жизни. Ненасильственное общение Маршалла Розенберга

Книга учит правильному общению с окружающими в любой ситуации – в семье, в классной комнате или во время деловых переговоров. Метод ненасильственного общения основан на умении услышать глубинные потребности – свои и других. Применяя эту концепцию, люди учатся слышать, слушать и понимать других, не поддаваться гневу и начинают воспринимать отношения в новом свете. Книга наполнена множеством практических примеров и ситуаций из жизни.

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Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей Дейла Карнеги

Книга, которая стала классикой психологического жанра. Она поможет располагать людей к себе, склонять их к своей точке зрения, сделать отношения в семье и с друзьями крепче и счастливее. Дейл Карнеги приводит много цитат успешных людей, рассказывает жизненные истории, которые произошли с его учениками и знакомыми. Книга была выпущена в 1936 году и до сих пор остается бестселлером.

Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь Брайана Трейси

Пособие по личной эффективности от культового психолога и коуча Брайана Трейси. Он сам проделал путь от разнорабочего на лайнере до вице-президента в крупной компании по продажам.

Автор предлагает двадцать один метод повышения собственной эффективности. Он пишет о том, что для достижения успеха не нужно ждать удачного случая или работать днями и ночами напролет. Важно забыть о лени и научиться управлять своим временем.

Мужчины с Марса, женщины с Венеры Джона Грэя

Книга о взаимоотношениях мужчин и женщин, выпущенная в 1994 году, переведена на десятки языков и ставшая бестселлером. Джон Грэй пишет об особенностях поведения, мышления людей разных полов и приводит много практических примеров, как они влияют на взаимоотношения в семье.

Например, автор утверждает, что типичная проблема женщин в том, что они считают, что мужчины не умеют слушать. Когда женщине нужно выговориться, мужчина не может, просто сложа руки, ее слушать, а вместо этого сразу хочет начать решать ее проблему. От этого возникают конфликты. Джон Грэй учит, как избежать таких ситуации и научиться лучше понимать вашего партнера.

Психология лжи Пола Экмана

Пол Экман – профессор Калифорнийского университета Сан-Франциско, известный психолог и эксперт в области невербального поведения и распознавания лжи. Книга Экмана рассказывает о технологиях распознавания обмана по словам, голосу, мимике, жестам, а также рассказывает о принципах работы детектора джи и разоблачает громкие обманы в истории человечества.

Исследование Пола Экмана легко в основу культового детективного сериала Обмани меня, а сам автор стал прототипом главного героя Кэла Лайтмана.

Сила воли Келли Макгонигал

От силы воли зависит физическое здоровье, финансовое состояние и отношения с окружающими. Книга Стэнфордского профессора Келли Макгонигал рассказывает о том, как воспитать в себе силу воли, и помогает доводить дела до конца, побороть прокрастинацию, избавиться от вредных привычек и с легкостью преодолевать тревоги, стрессы и страхи.

Думай и богатей Наполеона Хилла

Наполеон Хилл разработал уникальную философию, которая основывается на семи китах: знания, самовнушение, воображение, подсознание, страх, работа и успех. Эта концепция помогает найти свое предназначение, добиться успехов в работе, бизнесе и остальных сферах жизни. Книга написана легким и понятным языком и читается на одном дыхании.

Как работать по 4 часа в неделю Тима Ферриса

Автор утверждает, что можно добиться успеха в жизни, просто занимаясь любимым делом. Нужно перестать тратить силы на то, что не нравится и глубоко противно. Книга поможет избавиться от синдрома отложенной жизни и начать жить здесь и сейчас.

Успех в бизнесе не бывает случайным. Нужно много работать и изучать информацию, в том числе психологические аспекты. Подборка топ-10 лучших книг деловой литературы – в материале Фактов ICTV.