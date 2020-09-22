Сезон сбора яблок в Украине идет полным ходом. Но фермеры признаются, что пока урожай в этом году гораздо хуже, чем в прошлом.

Однако это вовсе не означает, что украинцы останутся без полезного фрукта. Уже через месяц в отечественных садах созреют поздние сорта, для цветения которых летом была благоприятная погода.

Специалисты успокаивают, урожай сортового яблоки в Украине более 800 тыс. тонн. Чего вполне достаточно для собственных нужд. Но высокие цены сохраняются. Объясняют это спросом на фрукт во время пандемии коронавируса. В итоге количество импорта в Украину побила все возможные рекорды.

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С экспортом немного сложнее. Украина отправляет за границу только 5% свежих яблок. Такая ситуация расстраивает украинских селекционеров. Они убеждены, что наши яблоки стоят того, чтобы присутствовать на полках лучших магазинов мира. Кроме того, украинский фрукт гораздо полезнее импортного, потому что меньше обрабатывается различными химикатами.

Сейчас цена на яблоки в супермаркетах около 25 грн за килограмм. А по прогнозам специалистов, в октябре их стоимость еще больше просядет, потому что на рынке появятся поздние сорта. Поэтому без яблок, по крайней мере до конца года, украинцы точно не останутся.

Также мнения экспертов относительно того как выбирать фрукты и овощи разделились. Одни советуют не брать идеальные на вид фрукты. Другие же отмечают, что яблоки должны быть гладкие, без неровностей и неточностей.

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