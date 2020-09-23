День ангела Людмилы 2020: дата, поздравления и открытки

День ангела Людмилы 2020 празднуют дважды — 28 и 29 сентября.
В православном календаре день ангела Людмилы — это дни, когда упоминаются святые Людмила Петрова и Людмила Чешская.
Людмила Чешская — княгиня, во время правления которой состоялось распространения христианства на территории Чехии.
Людмила Петрова — российськая священнослужительница, которую расстреляли в 1937 году за отказ поддержать атеизм: считается покровительницей девочек с таким именем, начиная с 2000 года.
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Имя Людмила имеет старославянское происхождение и означает людям мила.
В День ангела Людмилы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
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Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Семейного желаем счастья,
И дом обходят пусть ненастья,
А в сердце царствует покой.
Пусть будет так всегда с тобой.
***
Сегодня праздник твой, Людмила,
И пожелаю я от сердца,
Чтобы судьба тебя любила
И приоткрыла к счастью дверцу!
Обворожительной улыбкой
Чтобы все годы ты сияла,
И золотая чудо-рыбка
Твои желанья исполняла!
***
Людмила, будь такой всегда:
Очаровательной, красивой,
Прекрасной женщиной, конечно,
И человеком очень милым!
Пусть солнце прячется в улыбке,
А звезды освещают путь,
Любовь отметит все поступки,
Во всех делах успехи ждут!
Календарь стрижек на сентябрь 2020
Факты ICTV составили лунный календарь стрижек на сентябрь 2020, в котором описаны значения каждого из дней первого месяца осени.
Наиболее благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос — 23, 24 и 25 сентября.
По мнению астрологов, следование советам лунного календаря влияет на рост и здоровье волос.