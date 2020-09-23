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Факты / Lifestyle

Второй день осеннего равноденствия — праздник сегодня, 23 сентября

23 сентября празднуют второй день осеннего равноденствия, а в Полтаве пройдет День города.

В церкви чтят память никейских епископов Павла и Петра. Они жили в IX веке и боролись с язычниками, погибли мученической смертью от их рук.

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В это день нужно заготавливать рябину и вешать ее над крышами домов от нечистой силы.

Именины празднуют: Андрей, Климент, Павел, Петр, Богуслав, Константин и Вертислав.

Что запрещено 23 сентября

  • в этот день нельзя ругаться;
  • не стоит начинать новое дело;
  • нельзя держать обиду.

Приметы 23 сентября

  • если много уродилось рябины — осень будет дождливая, а зима — морозная;
  • веточка рябины на столе приносит в дом счастье;

Праздники в октябре 2020

14 октября в Украине отмечают День защитника, году приходится на среду. Отмечают праздник на государственном уровне, а значит оно является официальным выходным.

В общем рабочим будет 21 день, а отдыхать украинцы будут 10 дней.

На государственном уровне отмечать 11 различных праздников.

Календарь праздников на октябрь 2020 читайте в нашем материале.

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