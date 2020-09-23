Mi Smart Band 4 NFC появился в продаже в Украине. Компания Xiaomi объявила о запуске фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты.

Украина стала одной из первых стран в мире, где Mi Smart Band 4 NFC вышел в продажу.

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Гаджет является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard. Он доступен эксклюзивно для владельцев карт этой платежной системы.

Основные функции Mi Smart Band 4 NFC:

цветной OLED-дисплей;

большой запас автономной работы;

водонепроницаемый корпус до 5 АТМ;

поддержка отслеживания плавания;

управления музыкальным плеером.

Главная особенность модели фитнес-браслета — это NFC-чип. Благодаря ему можно оплачивать покупки через бесконтактную оплату Mastercard.

Бесконтактная оплата

Первыми смогут оценить функцию бесконтактной оплаты через Mi Smart Band 4 NFC владельцы карточек Mastercard от таких банков, как: А-Банк, Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, Приватбанк, Пумб, Укргазбанк, Concordbank, monobank, Ukrsibbank.

Для того, чтобы настроить эту функцию, нужно установить на мобильный телефон приложение Mi Fit и добавить банковскую карточку.

Чтобы произвести оплату через Mi Smart Band 4 NFC, надо перейти в меню Карточки, выбрать одну из карточек и преподнести браслет к терминалу.

Безопасность

В случае потери фитнес-браслета все платежи защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен.

Данные карточки хранятся в надежно защищенном NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к данным карты невозможен, а в случае потери Mi Smart Band 4 NFC Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные.

Стоимость

Mi Smart Band 4 NFC можно будет приобрести с 23 сентября 2020 по цене 1 299 грн в авторизованных магазинах Mi Store и магазинах-партнерах Xiaomi.

Siri заговорит на украинском

22 сентября компания Apple объявила о вакансии русскоязычного аналитика для системы Siri. К основным критериям для кандидатов вошли безупречное знание украинского и английского языков, понимание украинских диалектов и слуховые навыки.

В компании сообщили, что человек на этой должности слушать аудиоматериалы и следить, как Siri использует язык, оценивая качество ее ответов.

Источник: Na chasi