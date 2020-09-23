В лунном календаре на сентябрь 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первом месяце осени у некоторых будут успешными деловые переговоры, также будут высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение.
Лунный календарь на сентябрь 2020 поможет определить вам удачные, нейтральные и опасные дни.
Что и когда стоит делать по лунному календарю на сентябрь, читайте на Фактах ICTV.
Лунный астропрогноз на 1 сентября
Хороший день для кардинальных изменений. В этот день стоит прислушиваться к своему сердцу и доверять интуиции.
Лунный астропрогноз на 2 сентября
В этот день будут успешными все важные сделки. Однако стоит внимательнее реагировать на замечания близких, возможно, они видят то, что осталось без вашего внимания.
Лунный астропрогноз на 3 сентября
Нейтральный день для многих людей, однако, все же стоит отложить решение важных вопросов на более благоприятный день.
Лунный астропрогноз на 4 сентября
Один из самых спокойных дней. Это время стоит посвятить близким и друзьям, поговорить по душам или же просто, отдохнуть на природе.
Лунный астропрогноз на 5 сентября
Удачное время для принятия смелых решений. Однако на фоне некоторых обострений интуиции возможны конфликты на работе. В этот день не стоит проявлять активность.
Лунный астропрогноз на 6 сентября
Благоприятный день для решения накопившихся финансовых проблем. В этот день стоит внимательнее относиться к кредитованию.
Лунный астропрогноз на 7 сентября
Хороший день для серьезных капиталовложений. Не стоит бояться рисков, но несмотря на это важно внимательнее изучить все документы.
Лунный астропрогноз на 8 сентября
В этот день стоит больше внимания обращать на детали. Чтобы не пришлось жалеть о сказанном, стоит обдумывать все сказанные слова.
Лунный астропрогноз на 9 сентября
Удачный день для кратковременных поездок, в этот период будут благоприятными путешествия и любая другая смена обстановки.
Лунный астропрогноз на 10 сентября
В этот день стоит особо внимательно посмотреть на окружающих, возможно, они нуждаются в вашей помощи. Даже самый маленький совет может многим помочь близкому.
Лунный астропрогноз на 11 сентября
Один из самых опасных дней. У многих будет повышенная эмоциональность. Этот день лучше провести дома и заняться уборкой.
Лунный астропрогноз на 12 сентября
Нейтральный день, однако, важно контролировать эмоциональную и физическую активность. В этот день человек становится менее активным.
Лунный астропрогноз на 13 сентября
Этот день стоит провести в покое и уединении. В этот период не рекомендуется заниматься серьезными делами.
Лунный астропрогноз на 14 сентября
Опасный день для тех, кто решился на серьезную сделку. У многих в этот период ослабевает концентрация внимания, а излишние волнения.
Лунный астропрогноз на 15 сентября
В этот период эмоционального и физического спада рекомендуется заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
Лунный астропрогноз на 16 сентября
Хороший день для решения сложных задач, многие люди теряют в этот день концентрацию внимания, поэтому стоит обращаться за советом к специалистам.
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Лунный астропрогноз на 17 сентября
Удачное время для любой кропотливой работы. Астрологи рекомендуют в этот день заниматься наведением чистоты и порядка, уборкой.
Лунный астропрогноз на 18 сентября
Удачное время для новых знакомств. В этот период рекомендуется избегать конфликтов и решения сложных вопросов.
Лунный астропрогноз на 19 сентября
Хороший период для занятий творческой деятельностью. Однако в этот день не рекомендуется заниматься делами, требующими особой концентрации внимания.
Лунный астропрогноз на 20 сентября
Один из опасных дней. Не стоит в этот период заключать важных сделок, также стоит отказаться от принятия важных вопросов.
Лунный астропрогноз на 21 сентября
У многих людей в этот день улучшается самочувствие, концентрация внимания улучшается, а эмоциональная активность увеличивается.
Лунный астропрогноз на 22 сентября
Это один из самых ответственных дней. Рекомендуется полностью отдаваться работе и быть успешным переговорщиком.
Лунный астропрогноз на 23 сентября
В этот день рекомендуется наладить отношения с начальством, и, в первую очередь, разобраться в своих мыслях.
Лунный астропрогноз на 24 сентября
Это один из самых провокационных дней. Астрологи рекомендуют не говорить лишнего и внимательно прислушиваться к каждому слову.
Лунный астропрогноз на 25 сентября
В этот день у многих улучшается самочувствие и настроение. Хороший день для планирования важных дел.
Лунный астропрогноз на 26 сентября
Удачное время для встречи с единомышленниками. Приятный вечер с друзьями поможет как можно больше узнать, что делать дальше.
Лунный астропрогноз на 27 сентября
Хороший день для укрепления отношений с коллегами и начальством. Инициативность будет хорошо замечена, однако, важно все задачи выполнить в срок.
Лунный астропрогноз на 28 сентября
Нейтральный день. В этот период астрологи рекомендуют внимательнее относиться к деньгам и не тратиться на пустяки.
Лунный астропрогноз на 29 сентября
В этот день благоприятно заключать брак, который будет держаться на высшей любви. Также это хорошее время и для любых других партнерских отношений.
Лунный астропрогноз на 30 сентября
В этот день могут появиться старые проблемы. Однако стоит отнестись к этому спокойно и без нервов. Решив проблемы, вы получите свежие силы для новой жизни.
Ранее астролог составил подробный финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.