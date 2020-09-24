24 сентября — День ангела Сергея. По одной из версий, это имя имеет римские корни и означает знатный, человек высокого происхождения. По другой, оно из латинского переводится как слуга Бога.
Обладатели этого имени очень активны, легко находят общий язык с окружающими. Однако они очень впечатлительны, что может быть минусом, ведь Сергеи все близко воспринимают к сердцу.
Именины Сергея в 2020 году выпадают еще на 8, 20 и 23 октября, 29 ноября и 11 декабря.
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24 сентября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем ангела Сергея.
Календарь церковных праздников на 2020 год
В сентябре украинцев ждут еще два больших церковных праздника — Воздвижение Креста Господня 27 числа и День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии 30 числа.
Немало таких дней будет и в октябре.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.