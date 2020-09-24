Факты ICTV пообщались с профессиональным психологом Мариной Ребрик, чтобы узнать обо всех особенностях депрессии и о том, как ее предупредить.

Причины

— Во-первых, это органические причины, связанные с тем, что световой день сокращается, уменьшается выработка в организме гормона — серотонина, который отвечает за радость, счастье и другие какие-то приятные ощущения.

При этом увеличивается выработка гормона мелатонина, который, наоборот, отвечает за ритмы сна, торможения.

Если повышается количество этого гормона, то человек постоянно испытывает сонливость.

Во-вторых, это зависит от типа характера. Люди, склонные к меланхолии, особенно страдают этим осенью.

Симптомы и продолжительность

Главный признак связан с временем года. Осень — время перемен, организму нужно перестроиться на другой температурный и световой режим. Очень часто это происходит после того, как у людей заканчиваются отпуска, начинается учеба, работа или все вместе: работа и учеба.

Если говорить об офисной работе, то скорее это происходит по окончании каких-то проектов, подведению итогов, когда возникает очень большая нагрузка. То есть сразу ускоряется ритм, но световой день уменьшается и, как следствие, напряжение увеличивается.

Основные симптомы: пониженный фон настроения, постоянная подавленность, слезливость, видение жизни в негативном свете, физическая слабость, сонливость, меньше производительность на работе, повышенная раздражительность, суицидальные мысли, нежелание жить.

В таких случаях настоятельно рекомендую обращаться к психотерапевту или сразу к психиатру.

Продолжительность осенней депрессии — вопрос очень относительный. Ее срок может колебаться от одного до трех месяцев.

Кто наиболее подвержен

Судя по моему опыту работы с клиентами, это люди, которые с детства были отчужденными от родителей, получали мало внимания, чувствовали себя одинокими и никому не нужными.

Они не могли кого-то положиться и попросить о помощи. Откровенно говоря, больше ко мне обращались женщины. Это опять-таки связано с гормональными колебаниями, повышенной чувствительностью.

Что делать во время депрессии

В этом случае нужно уметь отличать депрессию от депрессивного состояния. Если это депрессивное состояние, то немного легче — можно обойтись психотерапией и своими силами.

Если это действительно депрессия, то лучше обратиться к психотерапевту и рассказать, какие именно у Вас проблемы.

Существуют различные формы лечения: гештальт-терапия, когнитивная терапия, психоанализ и др. Самая эффективная — это сочетание психотерапии с медикаментозным лечением.

Как общаться с теми, у кого депрессия

Здесь нет правильных или неправильных рецептов. Самое важное — быть рядом с человеком.

У нас сейчас очень стрессовый фон для общества, связанный с войной, экономической ситуацией. С развитием новейших технологий люди перестали общаться в реальности, заменяя это все социальными сетями.

Такому человеку следует показать, что ты рядом, что ты в нужный момент можешь прийти на помощь.

Если кто-то из близких в тяжелой депрессии, то стоит его отвести к врачу-психиатру, но для этого нужно хотя бы какое-то минимальное желание этого человека что-то изменить.

Профилактика депрессий

Конечно, это спорт. Стоит выбрать вид спорта по душе и никогда не заниматься до переутомления. Также помогают различные дыхательные упражнения, медитации.

Нужно обязательно следить за своим питанием, употреблять больше свежих овощей и фруктов, жить по определенному режиму.

Важно также следить за информационным фоном, ограничивать ленту новостей, пытаться читать меньше негатива, смотреть положительные фильмы, больше внимания уделять живому общению.

Можно раз в две недели ходить к психологу, ведь психотерапия — это не всегда работа с негативными запросами, это также определенная профилактика.

К сожалению, в нашей стране очень низкий уровень психологической грамотности. Люди редко обращаются за помощью к психологу или психотерапевту даже в очень сложных ситуациях, потому что считают, что это стыдно или слишком дорого.

Сейчас ситуация медленно, но меняется, что дает надежду на улучшение психического здоровья нации.

Как избежать депрессивного состояния

Как уже говорила, прежде всего, нужно регулярно заниматься спортом — именно тем, который приносит удовольствие.

Прислушиваться к себе, к своему телу, следить за режимом, спать не менее 7-8 часов, правильно питаться, не перегружать свой организм, отдыхать, гулять на свежем воздухе, стараться не читать негативных новостей.

Общаться с людьми, которые вам приятны и ограничивать контакт с “токсичными людьми”.

Депрессия — зло?

Депрессия или депрессивное состояние — это какой-то шанс остановиться, пересмотреть свою жизнь, посмотреть, где Вы себя изменяете, где загоняете себя в работе, где делаете хуже и где можно сделать лучше.

К слову, ученые пришли к выводу, что отказ от жирной и сладкой пищи снижает симптомы депрессии.

Людмила Богданова