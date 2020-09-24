Школьная мода уже совсем отошла от стереотипов официальности. Теперь ученики одеваются, как им удобно, учитывая новые веяния в фэшн-индустрии.

Школьная мода 2020 для девушек

Для осени будут актуальными брючные костюмы и комплекты с юбкой, которые можно разбавлять различными базовыми вещами и аксессуарами. В этом сезоне в тренде брюки прямого кроя с завышенной талией, к которым можно подобрать жилетку или объемный пиджак.

Минималистичная юбка черного цвета — это must have, можно использовать принт в клеточку. Такую юбку можно миксовать с различной обувью и верхней одеждой.

В этом сезоне очень трендовыми станут сарафаны, поэтому присмотрите для себя однотонный экземпляр.

Водолазка базового цвета будет актуальной еще не один сезон, поэтому важно приобрести качественную вещь.

Белая рубашка свободного кроя, блузка без просветления с интересным принтом, футболки из натуральных тканей подойдут для формирования различных луков.

Для поклонниц лаконичных узоров тоже есть хорошая новость: клетка в сдержанных цветах до сих пор остается в тренде.

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Школьная мода 2020 для мальчиков

В гардеробе обязательно должен быть классический костюм для торжественных случаев. Выглядеть элегантно и стильно — путь к формированию вкуса. Рубашки могут быть различных однотонных цветов, по желанию можно добавить аксессуар — галстук или бабочка.

Обувь должна соответствовать выбранному костюму — это туфли или кроссовки классического типа, то, что сегодня стильно и удобно.

В обычные школьные будни многие ребята предпочитают спортивный стиль, так они чувствуют себя более комфортно. Чтобы модно одеваться в школу, необходимо покупать джинсы или брюки различных тонов: черные, серые, синие.

Рубашки, джемперы, водолазки, толстовки и футболки лучше обраиы спокойных оттенков.

Начало учебного года в школах

В МОН рассказали, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года.

В регионах, где будет фиксироваться улучшение эпидситуации, дети пойдут в школы и сядут за парты.

В областях с большим суточным приростом будет введен запрет на посещение учебных заведений.