В четверг, 24 сентября, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, только в западных областях возможны дожди с грозами.

Ночью температура воздуха составит +7 +12 градусов, а на юге — от +12 до +16.

Дневная температура ожидается в пределах +22 +27.

В Киеве сегодня будет сухо, солнечно и тепло, от +24 до +26.

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Синоптик Наталья Диденко прогнозирует ощутимые дожди в ближайшие выходные, а также сильный ветер – до штормового.

Также, по ее прогнозам, на следующей неделе немного похолодает.

Погода в октябре 2020 в Украине

В октябре средняя температура воздуха в Украине опустится до +15, а под конец месяца – до +9.

В то же время, по прогнозам синоптиков, погода и осенью, и зимой этого года будет теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.