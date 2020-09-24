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Факты / Lifestyle

Spotify, Tinder и Fortnite объединились для борьбы с политикой App Store

Несколько крупных разработчиков приложений создали Коалицию за справедливость приложений, которая будет бороться с политикой корпорации Apple.

В коалицию вошел разработчик игор Epic Games, музыкальные сервисы Spotify и Deezer, приложение знакомств Tinder и почтовый сервис ProtonMail.

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Коалиция определила три основных претензии к Apple:

  • слишком высокая комиссия App Store в 30%;
  • запрет на распространение программ в обход App Store;
  • нерыночное продвижения собственных сервисов Apple.

Apple отключил Epic Games

13 августа Apple удалила из App Store популярную игру Fortnite. Сделал это, потому что разработчик Epic Games ввел собственную систему оплаты через приложение и она обошла стандартную 30-% комиссию магазина.

Разработчиков мобильных приложений раздражает, что App Store требует высокие комиссии и медленно работает.

ИсточникCoalition for App Fairness

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