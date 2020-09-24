Точка G: что это такое и где ее искать

Впервые понятие точки G описал немецкий гинеколог Эрнст Грэфенберг. Есть те, кто считают, что это лишь миф. Однако те, кому удалось ее отыскать отмечают, что оргазм при стимуляции точки G нельзя сравнить ни с одними ощущениями. Считается, что ласки этой точки приводят к сильному возбуждению и мощному оргазму. Вместе с тем сложность поисков G-spot заключается в том, что это не отдельная анатомическая структура или орган тела.

— Точка G — это какой-то священный Грааль всех искателей в сексе. Если раньше о ней ничего не слышали, то сейчас ищут все подряд в ожидании медальки, — рассказывает сексолог Оксана Ефремова.

Однако по словам специалиста, зацикливаться только на поисках точки G не стоит, ведь пара просто потеряет все удовольствие во время самого процесса.

Что такое точка G

— Это чувствительная область на передней стенке вагины примерно на глубине 5-7 см от входа, где соединяются ножки клитора и тело, и находится много нервных окончаний, а также железы Скина, — отмечает сексолог.

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Лучше всего стимулировать пальцами или игрушкой — нужно нащупать эту область и нажимать, ведь простое трение не сработает.

— По ощущениям эта стимуляция вызывает сначала желание помочиться, но если расслабиться и перестать бояться — следом за этим появляется тот самый оргазм. Многие отмечают, что он больше похож на перезагрузку системы, чем на фейерверк ощущений и красок, — рассказывает.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов, в частности проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.