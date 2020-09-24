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В сеть слили характеристики Pixel 4А — бюджетной версии смартфона Google

Главные характеристики Pixel 4А 5G слили в сеть накануне презентации Google.

Известно, что у смартфона будет 6,2-дюймовый дисплей. На дисплее расположен вырез под фронтальную камеру с разрешением 8 мегапикселей. На задней панели можно увидеть уже две камеры.

Работать Pixel 4А 5G будет на базе Qualcomm Snapdragon 765G — таком же процессоре, который установлен в Pixel 5. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и батареей на 3800 мАч.

Читайте: Как выглядит Google Pixel 5: дизайн смартфона слили в сеть до презентации

Корпус Pixel 4А будет изготовлен из пластика. Смартфон будет работать на Android 11.

Презентация Google запланирована на 30 сентября. Ожидается, что именно тогда компания представит свои новинки, среди которых будут Pixel 4 (Pixel 5) и 5G-версия бюджетного устройства этого года Pixel 4А.

Цены на новинки компании будут стартовать от $499.

Накануне Google выпустил финальную версию Android 11. В новой версии операционной системы появился раздел Разговоры для объединения сообщений в мессенджерах и программах таких, как Android Messages, Facebook Messenger.

Кроме того, в Android 11 появилась возможность помечать отдельные разговоры как приоритетные и записывали видео с экрана.

Источник: WinFuture

Фото: Dreamstime

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