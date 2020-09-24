24 сентября в календаре два праздника – Всемирный день моря и Международный день караванщика.

Первый появился по инициативе ООН в 1978 году с целью привлечения внимания международной общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят загрязнение водоемов и глобальноепотепление.

Международный день караванщика – профессиональный праздник участников транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщиков, команд торговых судов – отмечают с 1995 года. Дата приурочена дню рождения британского навигатора и мореплавателя Адама Уильямса, который родился 24 сентября в 1564 году.

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В народном календаре – День Федоры. Он означает окончательный приход осени, начинаются первые заморозки.

Принято было 24 сентября устраивать капустные вечеринки, на которых всех угощали блюдами из этого овоща.

Именины сегодня у Германа, Льва, Дмитрия, Романа, Сергея и Федора.

Приметы на 24 сентября

Если на Федоры летают пчелы – осень затянется надолго.

Холодную зиму обещает дождь 24 сентября.

Озимые дружно взошли – к хорошему урожаю в следующем году.

Что нельзя делать

Поднимать что-либо на дороге – к несчастьям.

Сплетничать, вести пустые разговоры, кого-то обсуждать.

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 немало праздников, но самый главный — это День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября и имеет статус государственного. То есть у украинцев будет один дополнительный выходной.

На этот день также приходится праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.