25 сентября по народному календарю Артамона Змеевика. Согласно поверьям, в этот день змеи прячутся на зиму. В этот день нельзя ходить в лес, чтобы не встретить пресмыкающихся, которые прячутся в норы.
Именины: Семен (Симеон) и Федор.
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Народные приметы на 25 сентября:
- Если заметите на дубе много желудей, то зима будет теплой.
- Однако, если день будет с дождями, то зимой будут трещать морозы.
Что нельзя делать 25 сентября:
- Запрещено посещать лес.
- Нельзя стричь ногти и волосы.
- Также запрещено вредить змеям.
Праздники в октябре 2020
В календаре на октябрь 2020 немало праздников, но самый главный — это День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября и имеет статус государственного. То есть у украинцев будет один дополнительный выходной.