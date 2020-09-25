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Факты / Lifestyle

Артамона Змеевика: какой праздник сегодня, 25 сентября

25 сентября по народному календарю Артамона Змеевика. Согласно поверьям, в этот день змеи прячутся на зиму. В этот день нельзя ходить в лес, чтобы не встретить пресмыкающихся, которые прячутся в норы.

Именины: Семен (Симеон) и Федор.

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Народные приметы на 25 сентября:

  • Если заметите на дубе много желудей, то зима будет теплой.
  • Однако, если день будет с дождями, то зимой будут трещать морозы.

Что нельзя делать 25 сентября:

  • Запрещено посещать лес.
  • Нельзя стричь ногти и волосы.
  • Также запрещено вредить змеям.

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 немало праздников, но самый главный — это День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября и имеет статус государственного. То есть у украинцев будет один дополнительный выходной.

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