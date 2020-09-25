Гороскоп на неделю, с 28 сентября по 4 октября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 3 октября Венера, планета любви и комфорта, переходит в знак Девы до 28 октября, здесь у нее слабый статус. Значительно уменьшаются любовные порывы, на смену страсти приходят сдержанность и разумность.

Люди менее подвержены эмоциям, все анализируется и взвешивается. В отношениях может пробежать холодок, а требовательность к партеру повысится. Это влечет за собой неприятности во взаимоотношениях.

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Чувства в этот период могут зародиться на фоне выполнения совместной работы или если один человек помогает в чем-то другому, что позволяет посмотреть на него иначе.

Гороскоп для Овнов

Сложный месяц, необходимо искать новые способы мотивации. Лучше слегка снизить жизненный темп, так как часто ситуации будут напоминать битье головой о стену. Чрезмерная активность может спровоцировать трудности там, где вы их не предвидели. Важно хотя бы иногда позволять себе отдыхать. Кроме того, в ваших романтических отношениях может назреть кризис. Необходимо избегать любых авантюрных партнерств. Анализируя свою повседневность, постарайтесь не выходить за безопасные рамки. Стоит обращать внимание на то, что говорят представители старшего поколения, руководители.

Гороскоп для Тельцов

Личные взаимоотношения могут проходить испытания на прочность, так как многие люди становятся критичными, несдержанными на словах, также свойственны крайности в решениях и поступках. В конце месяца меняются планы относительно поездок, командировок, но это хорошая возможность пересмотреть целесообразность ваших планов, правильно распределить время и очередность дел. Успех ждет тех, кто умеет подмечать и запоминать малейшие детали. Возможны знакомства, завязывание деловых или романтических отношений с иностранцами.

Гороскоп для Близнецов

Хороший период для исследований, в том числе, для решения деловых и финансовых вопросов. Подходящее время для любого вида интеллектуальной деятельности, переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок. Но с друзьями и единомышленниками могут возникать разногласия, времени на отдых не хватает. Возможны неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми, поступление тайной информации, необычных известий, что дестабилизирует эмоциональное состояние.

Гороскоп для Раков

Оформляя документы или авиабилеты, рискуете стать жертвой ошибок по невнимательности. Успех ждет творческих людей, а также тех, кто не связан строгими обязательствами и дедлайнами. Может появиться искушение потратить сбережения на дорогие вещи, предметы искусства – картины, скульптуры, ковры ручной работы. Снижена способность к объективной оценке происходящего, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Партнеры могут нарушать данные обязательства, а общественная нагрузка мешает личной жизни. Отбросьте эмоции, принимайте решения с холодной головой.

Гороскоп для Львов

Возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремлению в познании искусства, хочется творить и создавать красивые вещи. В это время вы спокойны и уравновешенны. Подходящий период для гармонизации взаимоотношений, успешно проходят объяснения с любимым человеком. Удачные дни для решения важных деловых вопросов, появляются новые идеи для творческого самовыражения. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, воспользуйтесь этим периодом для занятий и игр, укрепления связи, утверждения родительского авторитета.

Гороскоп для Дев

Ваш взгляд на мир становится критичным, несдержанность в словах и крайности в решениях и поступках, могут привести к затянувшемуся конфликту. То, на что падает акцент в конце сентября, будет иметь продолжение и в последующие два месяца. Последние дни месяца могут оказаться хлопотными, поэтому старайтесь не откладывать дела на потом, распределите время равномерно. Разговоры участятся, поток информации и идей удвоится. Вам придется тратить время и силы на поездки, обучение, компьютеры, оборудование для дома и офиса.

Гороскоп для Весов

Вы сможете ликвидировать неприятные последствия предыдущего месяца, наладить отношения с любимыми. Вы буде в это время спокойны и уравновешенны. Вы сможете достичь популярности в этот период, подходящее время для того, чтобы продемонстрировать свои таланты, привлечь внимание спонсоров и меценатов. Складываются благоприятные возможности для завершения дел, вы получаете отличный результат и достойное вознаграждение за свои старания. Естественно, это будет в том случае, если вы не теряли время в течение сентября и усердно трудились.

Гороскоп для Скорпионов

Усиливается подозрительность и недоверие к другим людям. Однако это хороший период для исследований, в том числе для глубокого анализа деловых и финансовых дел, а также для вопросов, связанных со страхованием, долгами, алиментами, наследством. Вы сможете легко воздействовать на мышление большого количества людей, у вас есть все возможности для того, чтобы удержать победу в борьбе за утверждение своих интересов и идей. Желательно ограничить любые активные шаги, так как из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной оценки, можете сделать много ошибок.

Гороскоп для Стрельца

Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей и сослуживцев. Деловые партнеры и единомышленники одобряют и поддерживают ваши идеи. Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Развлечения создадут ощущение свежести чувств, добавят красок в угасающие отношения. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, воспользуйтесь этим периодом для сближения. У больных намечаются перспективы к выздоровлению.

Гороскоп для Козерогов

Не лучший период, чтобы полностью доверять своей интуиции. Избежать многих проблем можно, если контролировать мысли, странные идеи, страхи и фобии. Лучше слегка снизить жизненный темп, так как чрезмерной активностью можно спровоцировать трудности там, где вы их не предвидели. Важно хотя бы иногда позволять себе отдых и полный покой, разумно расходуйте свои физические, психические и материальные ресурсы. Достаточно одного неосторожного слова, чтобы разразился серьезный конфликт, отголоски которого будут напоминать о себе очень долго.

Гороскоп для Водолеев

Вам открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Это период, когда успех зависит от вашей выдержки, спокойствия и концентрации. Отодвинутые на длительный период дела могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным это время будет для планирования долгосрочных проектов. Можно ожидать поощрения от начальства, повышения, благорасположения влиятельных лиц, обретение покровителей. Удачно реализуются обращения в официальные инстанции. Возможен прогресс в материальном отношении, вам отдают все, что должны.

Гороскоп для Рыб

Следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и избегайте двусмысленных фраз. Опасайтесь обмана со стороны деловых партнеров, но и сами соблюдайте предельно возможную честность. Будьте осторожны на дорогах и в транспорте. В сфере личных взаимоотношений происходят улучшения или сохраняется равновесие. Давние знакомые, партнеры, с которыми вас связывали романтические отношения в прошлом, вновь появляются в вашей жизни. Может случиться необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.