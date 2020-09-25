Mafia: Definitive Edition уже не та: вышел ремейк культовой игры

Hangar 13 и 2K выпустили на ПК, PlayStation 4 и Xbox One экшен Mafia: Definitive Edition.

Новая игра — ремейк оригинальной игры от Illusion Softworks, изначально выпущенной на ПК в 2002 году.

Самым очевидным изменением является то, насколько потрясающе выглядит город Lost Heaven.

Добавляет атмосферы того времени движение авто на оживленных улицах и пешеходы, занимающиеся своими делами.

Однако более глубокие различия заключаются в расширенном сценарии и совершенно новых диалогах, которые были переработаны и перезаписаны.

Каждому персонажу добавили глубины, что поможет игрокам сильнее погрузиться в историю.

Читайте: В топ-1000 футболистов в FIFA 21 попали семь украинцев

Чем еще порадовал геймеров сентябрь

24 сентября на ПК вышел шутер Serious Sam 4, в котором игрокам нужно остановить вторжение пришельцев на Землю при помощи разнообразного оружия.

Serious Sam 4 расскажет о событиях, которые происходили в третьей части, которая и так была приквелом к оригиналу.

В начале месяца также состоялся релиз Marvel’s Avengers, в которой можно поиграть за команду Мстителей, состоящую из Железного человека, Тора, Капитана Америки, Халка и Черной вдовы.