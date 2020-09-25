На выходных почти на всей территории Украины объявлен оранжевый уровень опасности – ливни, штормовой ветер, грозы и град.

В субботу, 26 сентября, сильные дожди прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях, местами грозы и град, порывы ветра до 15-22 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в диапазоне – от +18 до +24.

На юге и в центре страны +25 +28, в восточных регионах +25 +27.

В северных областях – в пределах +24 +26.

В Киеве сухо, но ожидается сильный юго-восточный ветер, ночью 13-15, а днем 24-26 выше нуля.

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В воскресенье, 27 сентября, сильные дожди и грозы накроют всю территорию Украины. Возможен также град и сильный порывистый ветер, температура опустится на несколько градусов.

В южных областях +24, на востоке +23, в центре – максимум +22, в северных областях – от +16 до +19, на западе +13 +15.

В Киеве дождь, гроза, ночью 13-15, днем до +20.

Погода в октябре 2020

В октябре в Украине похолодает до +15, а под конец месяца температура опустится до +9.

В целом и осень, и зима будут теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.