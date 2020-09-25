Компания Facebook удалила в своих соцсетях три сети российских аккаунтов из-за распространения фейков о ситуации в Сирии и Украине.

Аккаунты заблокировали из-за нарушения политики Facebook в отношении иностранного или правительственного вмешательства.

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Одна из таких сетей имела 214 аккаунтов пользователей Facebook, 35 страниц и 18 групп, а также 34 аккаунтов в Instagram.

Кроме того, в Facebook отметили, что сети распространяли неправдивую информацию о происходящем в Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Фейки также были посвящены Великобритании и США.

На Facebook подали в суд

В сентябре 2020 года на Facebook Inc снова подали в суд из-за того, что компания якобы шпионит за пользователями Instagram через камеры их мобильных телефонов.

Facebook отклонил претензию и заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Источник: Facebook