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Факты / Lifestyle

Это не смена на заводе: сколько должен длиться идеальный секс

Хотя бы раз в жизни каждая женщина слышала заявление мужчин о том, что он молодец и может ее ублажать в постели несколько часом подряд.

Тут стоит понимать, что вы не огонь добываете, поэтому время трения не самое важное.

— Если кратко, то половой акт должен длиться до того момент, пока все участники процесса не получат удовлетворение, — отмечает сексолог Оксана Ефремова.

Причина кроется в том, что часто пары прерывают секс, когда только один партнер получился оргазм.

— Ведь бывают случаи, когда и за минуту все участники процесса могут получить удовольствие, а иногда и 40 минутные эксперименты не приносят результатов. Поэтому это вопрос больше к качеству, чем к количеству, — рассказывает сексолог.

Сколько должен длиться идеальный секс

Она добавила, что для полного удовлетворения пары важны умения вызывать, поддерживать и усиливать нужную степень возбуждения, это и должно занимать большую часть секса.

Читайте: Ради дополнительной стимуляции: в каких позах женщины получают яркие оргазмы

Ведь прелюдии в себя включат не только физическую стимуляцию, но и психологическую.

— Прелюдия — это не тогда, когда три раза лизнул за правый сосок и один раз потер пальцем. Это создание эмоционального фона друг для друга, это может занимать не часы, а дни, — рассказывает Ефремова.

Нельзя говорить о точном количестве минут, ведь в сексе это вовсе не главное.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов, в частности проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.

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