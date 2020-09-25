Telegram не работает — данные Downdetector

В работе Telegram произошел сбой.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

72% проблем связаны с отсутствием подключения, а у 27% пользователей не отправляются сообщения.

Сбои наблюдаются у пользователей украинских городов Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр.

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Также Telegram не работает в России и Беларуси. В ряде европейских государств наблюдаются незначительные перебои в работе мессенджера.







В Telegram произошел масштабный сбой / 2 фотографии

Сбой в Telegram