Telegram не работает — данные Downdetector

В работе Telegram произошел сбой.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
72% проблем связаны с отсутствием подключения, а у 27% пользователей не отправляются сообщения.
Сбои наблюдаются у пользователей украинских городов Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр.
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Также Telegram не работает в России и Беларуси. В ряде европейских государств наблюдаются незначительные перебои в работе мессенджера.
В Telegram произошел масштабный сбой / 2 фотографии
Сбой в Telegram
Последний масштабный сбой в работе Telegram произошел 6 июня. Компания инцидент никак не комментировала.
Сбой затронул Украину, европейскую часть РФ, СНГ и ряд стран Европы.