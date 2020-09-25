Погода на 25 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине 25 сентября, в пятницу, в целом будет теплой и солнечной, однако без осадков не обойдется.

Так, в западных областях ожидаются дожди, в частности в Ивано-Франковской и Закарпатской. В остальных регионах этой части Украины будет облачно с прояснениями. Температура днем 23°-27°, ночь 10°-13°.

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На Севере также будет облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до 27° днем и 12° ночью.

В центральных и восточных регионах также без осадков, погода будет достаточно ясной и теплой. Столбики термометров покажут 25°-27° днем и 8°-13° ночью.

Жителям южных областей стоит приготовиться к облачной погоде с прояснениями. Воздух днем прогреется до 27°, а ночью до 17°.

Погода в октябре 2020 в Украине

В октябре средняя температура воздуха в Украине опустится до +15, а под конец месяца – до +9.

В то же время, по прогнозам синоптиков, погода и осенью, и зимой этого года будет теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.