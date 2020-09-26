Какой праздник 26 сентября — день ангела, приметы на 26 сентября

26 сентября украинские православные верующие вспоминают святого Корнилия.

Корнилий был римским праведником, которого окрестил апостол Петр. Упоминается в Деяниях апостолов.

Украинцы традиционно считали 26 сентября последним теплым днем осени. К этому дню стоило собрать весь урожай с поля, огорода и сада.

26 сентября именины празднуют: Корнилий, Валерия, Илья, Петр, Леонтий.

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Народные приметы и традиции

Дождь на Корнилия — добрая примета, мысли и душа очищаются.

Овощ дня — репа. Если хороший урожай — будет достаток в доме.

У всех, кто празднуют день рождения 26 сентября — счастливая судьба.

Что нельзя делать сегодня, 26 сентября

Гадать на картах и с помощью зеркала.

Справлять свадьбу или помолвку.

Также 26 сентября запрещалось пугать, кричать или оскорблять маленьких детей.

Полный церковный календарь на сентябрь 2020, который подготовили Факты ICTV, содержит главные православные даты первого месяца осени.

Последним важным праздником сентября считается Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября.

Согласно сказаниям, именно в этот день был найден крест, на котором распяли Иисуса.