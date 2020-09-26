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Факты / Lifestyle

Поспешите собрать урожай: какой праздник сегодня, 26 сентября

26 сентября украинские православные верующие вспоминают святого Корнилия.

Корнилий был римским праведником, которого окрестил апостол Петр. Упоминается в Деяниях апостолов.

Какой праздник 26 сентября — день ангела, приметы на 26 сентября

Украинцы традиционно считали 26 сентября последним теплым днем осени. К этому дню стоило собрать весь урожай с поля, огорода и сада.

26 сентября именины празднуют: Корнилий, Валерия, Илья, Петр, Леонтий.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Народные приметы и традиции

  • Дождь на Корнилия — добрая примета, мысли и душа очищаются.
  • Овощ дня — репа. Если хороший урожай — будет достаток в доме.
  • У всех, кто празднуют день рождения 26 сентября — счастливая судьба.

Что нельзя делать сегодня, 26 сентября

  • Гадать на картах и с помощью зеркала.
  • Справлять свадьбу или помолвку.
  • Также 26 сентября запрещалось пугать, кричать или оскорблять маленьких детей.

Полный церковный календарь на сентябрь 2020, который подготовили Факты ICTV, содержит главные православные даты первого месяца осени.

Последним важным праздником сентября считается Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября.

Согласно сказаниям, именно в этот день был найден крест, на котором распяли Иисуса.

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