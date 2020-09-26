Воздвижение Креста Господнего 2020: история праздника

27 сентября православные и греко-католики отмечают один из двенадцати главных праздников – Воздвижение Креста Господнего. Он символизирует крестные страдания Иисуса Христа.

История праздника берет свое начало с момента, когда Сына Божьего распяли на горе Голгофе. Тело Спасителя сняли, а крест закопали вместе с двумя другими крестами, на которых были распяты разбойники.

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Правящие в то время в Иерусалиме римляне-язычники пытались полностью стереть любые упоминания о Христе и его земных страданиях. Язычники возвели на том месте языческий Храм Венеры.

Спустя много лет, в 306 – 337 гг правил римский император Константин I. Он одержал победу в трех войнах содействием Божьим. По преданию, правитель увидел в небе Крест с надписью Сим победивши! и отправил свою мать, Равноапостольною Благочестивую Царицу Елену в Иерусалим на поиски святыни.

Прибыв в Иерусалим Елена долго расспрашивала местных христиан и иудеев о том, где может быть захоронен Крест, на котором распяли Христа. Один старый еврей ей указал, что святыня находится под языческим храмом Венеры.

Елена вместе с подвижниками помолилась, разрушила языческое капище и начала раскопки. Сначала был найден Гроб Господень, а затем – три креста и дощечка со словами Иисус Назорей, Царь Иудейский, сделанная по распоряжению Пилата, а также четыре гвоздя, которыми приковали Тело Господне к кресту.

С тех времен православные верующие во всем мире отмечают великое Крестовоздвижение. Во время божественной службы возводится крест, который прославляет Бога и напоминает о страданиях Христа-Спасителя на нашей грешной земле.

В октябре верующие будут отмечать большие церковные праздники. Полный календарь православных праздников на октябрь 2020 года – в материале Фактов ICTV.