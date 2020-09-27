День туризма в Украине: поздравления в стихах и прозе

27 сентября Украина и весь мир отмечает День туризма. В этот праздник не забудьте поздравить тех, кто не представляет жизни без путешествий, а также работников туристический сферы, ведь от них зависит, как пройдет отдых.
Поздравления с Днем туризма в стихах и прозе подготовили Факты ICTV.
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Лучшие поздравления с Днем туризма в стихах
Всем туристам шлем пламенный привет.
Больших романтиков, чем вы, в мире нет.
Вас манят неизведанные места,
Походы и привалы у костра.
Желаем вам всегда счастливого пути,
Пусть станут явью все мечты,
Несите за спиной полный рюкзак счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья.
***
Закинув на плечи рюкзак,
Идешь незнакомой тропою,
И ветер свистит тебе в такт,
И ноги омыты росою.
Здесь воздух так светел и свеж,
Что хочется впрок надышаться,
Покинув селений рубеж,
Ты жизнью спешишь наслаждаться.
В палатке под трели цикад
Все ночи становятся слаще.
Поход совершать каждый рад,
Лишь в нем можно быть настоящим!
***
Путешествовать по свету
Любит каждый, не секрет,
Очень много интересных,
Замечательных есть мест!
Всех туристов поздравляем
Мы с прекрасным этим днем,
Счастья, радости желаем
И успехов вам во всем!
***
Пустыня, лес или река?
Пришли, палатку развернули…
И нет на свете уголка,
Куда б они не заглянули.
И, может, скоро на Луне
Подошвы будет след ребристый!
В году один из лучших дней –
Какой? – Всемирный день туризма!
Они – особенный народ,
Подвижный и неугомонный,
Готовый ездить круглый год,
И в путешествия влюбленный!
***
Всех работников туризма
С Днем туризма поздравляем!
В городах и странах новых
Мы открытий вам желаем!
Путешествий интересных,
Восхитительных историй!
Ярких впечатлений – море!
***
Рюкзак и кеды, сухпаек,
Романтика лесных дорог,
Два гениальных гитариста…
Мы отмечаем день туриста!
Наш стол прогнулся от еды –
Там много всякой ерунды:
Тушенка, греча с мясом, рыба
(Вот за нее вообще спасибо!)…
Да, мы извечные бродяги,
Нам жизнь мила в лесном овраге
И не смущает мошкара.
Туристы, с праздником! Ура!
Оригинальные поздравления с Днем туризма в прозе
Желаю обойти с рюкзаком и палаткой весь мир: покорить горы, переплыть реки, исходить все лесные и степные тропинки, продраться через джунгли! Пусть по ночам не кусают москиты и комары, днем не сжигает солнце, ночью греет спальный мешок и не давят бока шишки и камни, а по вечерам зачаровывают пламя костра и песни под гитару! Пусть радуют природа, романтика и новые впечатления!
***
С Днем туризма всех, кто не довольствуется чужими рассказами, а смотрит на удивительные вещи своими глазами. Желаем вам, чтоб ряды туристов не редели, а только увеличивались. Интересных вам путешествий и походов, новых мест и захватывающих приключений!
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Неповторимые такие вечера, когда после насыщенного дня с массой впечатлений и приятной усталостью от долгих подъемов горной тропой можно собраться вместе, раскинуть лагерь у трепещущего костра и полюбоваться звездами. В этот день желаю каждому туристу отдыхать с душою, работать с энтузиазмом, идти вперед с интересом и возвращаться с массой приятных впечатлений.
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Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.
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Человек не может без отдыха, в городе душно, тесно! Вы, работники турфирм помогаете осуществляться мечтам, увидеть мир с лучших его сторон, и во Всемирный день туризма для вас самые искренние, чистые как отпускное небо поздравления! Пусть будет больше горящих путевок, новых направлений и ваших искренних улыбок новым клиентам!
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Желаю, чтобы в ваших глазах всегда отражались яркие впечатления, новые приключения и незабываемые эмоции, которые вам подарят неизведанные пути и не пройденные маршруты. Желаю, чтобы в ваших сердцах навсегда запечатлелись незабываемые закаты и умопомрачительные рассветы. Пускай ваша душа никогда не ищет покоя, а стремится в новые путешествия с потертым рюкзаком. С Днем туризма!
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