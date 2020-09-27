День туризма в Украине: поздравления в стихах и прозе

27 сентября Украина и весь мир отмечает День туризма. В этот праздник не забудьте поздравить тех, кто не представляет жизни без путешествий, а также работников туристический сферы, ведь от них зависит, как пройдет отдых.

Поздравления с Днем туризма в стихах и прозе подготовили Факты ICTV.

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Лучшие поздравления с Днем туризма в стихах

Всем туристам шлем пламенный привет.

Больших романтиков, чем вы, в мире нет.

Вас манят неизведанные места,

Походы и привалы у костра.

Желаем вам всегда счастливого пути,

Пусть станут явью все мечты,

Несите за спиной полный рюкзак счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья.

***

Закинув на плечи рюкзак,

Идешь незнакомой тропою,

И ветер свистит тебе в такт,

И ноги омыты росою.

Здесь воздух так светел и свеж,

Что хочется впрок надышаться,

Покинув селений рубеж,

Ты жизнью спешишь наслаждаться.

В палатке под трели цикад

Все ночи становятся слаще.

Поход совершать каждый рад,

Лишь в нем можно быть настоящим!

***

Путешествовать по свету

Любит каждый, не секрет,

Очень много интересных,

Замечательных есть мест!

Всех туристов поздравляем

Мы с прекрасным этим днем,

Счастья, радости желаем

И успехов вам во всем!

***

Пустыня, лес или река?

Пришли, палатку развернули…

И нет на свете уголка,

Куда б они не заглянули.

И, может, скоро на Луне

Подошвы будет след ребристый!

В году один из лучших дней –

Какой? – Всемирный день туризма!

Они – особенный народ,

Подвижный и неугомонный,

Готовый ездить круглый год,

И в путешествия влюбленный!

***

Всех работников туризма

С Днем туризма поздравляем!

В городах и странах новых

Мы открытий вам желаем!

Путешествий интересных,

Восхитительных историй!

Ярких впечатлений – море!

***

Рюкзак и кеды, сухпаек,

Романтика лесных дорог,

Два гениальных гитариста…

Мы отмечаем день туриста!

Наш стол прогнулся от еды –

Там много всякой ерунды:

Тушенка, греча с мясом, рыба

(Вот за нее вообще спасибо!)…

Да, мы извечные бродяги,

Нам жизнь мила в лесном овраге

И не смущает мошкара.

Туристы, с праздником! Ура!

Оригинальные поздравления с Днем туризма в прозе

Желаю обойти с рюкзаком и палаткой весь мир: покорить горы, переплыть реки, исходить все лесные и степные тропинки, продраться через джунгли! Пусть по ночам не кусают москиты и комары, днем не сжигает солнце, ночью греет спальный мешок и не давят бока шишки и камни, а по вечерам зачаровывают пламя костра и песни под гитару! Пусть радуют природа, романтика и новые впечатления!

***

С Днем туризма всех, кто не довольствуется чужими рассказами, а смотрит на удивительные вещи своими глазами. Желаем вам, чтоб ряды туристов не редели, а только увеличивались. Интересных вам путешествий и походов, новых мест и захватывающих приключений!

***

Неповторимые такие вечера, когда после насыщенного дня с массой впечатлений и приятной усталостью от долгих подъемов горной тропой можно собраться вместе, раскинуть лагерь у трепещущего костра и полюбоваться звездами. В этот день желаю каждому туристу отдыхать с душою, работать с энтузиазмом, идти вперед с интересом и возвращаться с массой приятных впечатлений.

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Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

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Человек не может без отдыха, в городе душно, тесно! Вы, работники турфирм помогаете осуществляться мечтам, увидеть мир с лучших его сторон, и во Всемирный день туризма для вас самые искренние, чистые как отпускное небо поздравления! Пусть будет больше горящих путевок, новых направлений и ваших искренних улыбок новым клиентам!

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Желаю, чтобы в ваших глазах всегда отражались яркие впечатления, новые приключения и незабываемые эмоции, которые вам подарят неизведанные пути и не пройденные маршруты. Желаю, чтобы в ваших сердцах навсегда запечатлелись незабываемые закаты и умопомрачительные рассветы. Пускай ваша душа никогда не ищет покоя, а стремится в новые путешествия с потертым рюкзаком. С Днем туризма!

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Украина богата красивыми местами, которые стоит посетить. Топ-6 интересных малолюдных локаций – в материале Фактов ICTV.