День воспитателя в Украине: поздравления в открытках

27 сентября в Украине празднуют день воспитателя. Праздник учрежден в 2011 году Кабинетом министров Украины и І Всеукраинским съездом работников дошкольного образования.

Важным составляющим праздника является привлечение внимания к проблемам дошкольного образования и благодарность людям, которые обеспечивают безопасность и комфорт вашим детям.

Первый в мире детский сад был создан еще в 1802 году в Шотландии, а вот названию мы обязаны немецкому педагогу Фридриху Вильгельму Августу Фребелю.

В Украине первое известное детское учреждение было создано в Полтаве в 1839 году.

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Поздравления в открытках с днем ​​воспитателя: