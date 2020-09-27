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Google создал праздничный дудл по случаю своего 22-летия

Поисковая система Googlе 27 сентября празднует свое 22-летие. По этому случаю поисковик создал праздничный дудл.

Официально Googlе появился в 1998 году. Тогда это был научный проект Ларри Пейджа и Сергея Брина. В августе 1998 года один из основателей компании Sun — Энди Бехтольшайм, выписал чек на сумму $100 тыс. на имя тогда еще не существовавшей компании Google Inc.

После этого в сентябре того же года Ларри Пейдж и Сергей Брин подали заявку о регистрации компании в Калифорнии и открыли банковский счет, куда перевели в наличные чек Бехтольшайма.

Google создал дудл по случаю своего 22-летия

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Сегодня Google является крупнейшей и самой популярной поисковой системой, обрабатывающей 41 млрд 345 млн запросов в месяц и может находить информацию на 195 языках.

Накануне, 22 сентября, Google выпустил дудл Счастливой осени 2020. Поскольку именно в день осеннего равноденствия наступила астрономическая осень.

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