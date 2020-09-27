Воздвижение Креста Господнего в Украине: поздравления в прозе и СМС

27 сентября Украина отмечает великий праздник Воздвижения. Это день, когда был найден крест, на котором распяли Христа. Он символизирует страдания спасителя на нашей грешной земле.
Светлые и душевные поздравления с Воздвижением Креста Господнего в материале Фактов ICTV.
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Поздравления с Крестовоздвижением в прозе
Поздравляю с великим праздником света и радости души – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
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Пускай в этот праздничный день возликует ваша душа. Пускай ваши сердца наполнятся светом, добром и счастьем. Желаю, чтобы крепкая вера помогала вам в жизни, берегла от бед, неудач и разочарования. Поздравляю с воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня!
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Поздравляем с праздником Воздвижения Креста. Желаем огромного счастья вам и вашим близким, неутомимой веры и светлой надежды, неиссякаемой любви и неодолимого желания делать добрые дела. Пусть Господь вас бережет, а каждый день в жизни для вас будет радостным и блаженным!
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Этот праздник, как и другие большие торжества, обращает наше особое внимание на наше спасение, чтобы мы помнили о великой Божьей любви к нам. В каждом празднике мы узнаем, как Бог старательно делал все, чтобы отдать Свою Любовь и вернуть нам утраченную счастливую жизнь, Рай. Чтобы быть на небе, нужно хотеть быть с Богом.
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Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, а злые взгляды обходят вас стороной. Желаю здоровья, добрых помыслов и Божьего Милосердия!
Поздравления с праздником Воздвижения Креста Господнего в СМС
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
***
Животворящий Крест Господень
Благослословение нам несет.
Кто верует, тот и свободен,
Его Господь всегда спасет.
Тебе желаю силы духа
Сегодня, в праздник, в день любой,
И веры не для показухи,
Пусть будет Бог всегда с тобой!
***
С Воздвиженьем Креста Господня!
Вчера и завтра, и сегодня
Не устает сопровождать
Тебя святая благодать!
***
Пускай Господь оберегает
Тебя от горестей и бед,
Пусть ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
***
Животворящий Крест Господень
Благословение нам дал.
Пусть колдовство сегодня в моде.
Мы верим: Бог сильнее стал.
Желаем мы всем силы духа,
Желаем бодрости сердец.
Пусть будет вера легче пуха.
Кто устоял — тот молодец.
***
Я с Воздвижением Креста
Всех вас поздравляю.
Веры сильной и глубокой
Вам в душе желаю.
Пусть поможет победить
Беды и несчастья.
Сила мощная Креста
Вам подарит счастье.
***
Сегодня Воздвижение Креста Господня,
Мы в храме Божьем собрались,
Перед Крестом преклонимся,
И скажем другу помолись.
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