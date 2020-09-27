Воздвижение Креста Господнего в Украине: поздравления в прозе и СМС

27 сентября Украина отмечает великий праздник Воздвижения. Это день, когда был найден крест, на котором распяли Христа. Он символизирует страдания спасителя на нашей грешной земле.

Светлые и душевные поздравления с Воздвижением Креста Господнего в материале Фактов ICTV.

Читайте: Выходные в октябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Поздравления с Крестовоздвижением в прозе

Поздравляю с великим праздником света и радости души – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

***

Пускай в этот праздничный день возликует ваша душа. Пускай ваши сердца наполнятся светом, добром и счастьем. Желаю, чтобы крепкая вера помогала вам в жизни, берегла от бед, неудач и разочарования. Поздравляю с воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня!

***

Поздравляем с праздником Воздвижения Креста. Желаем огромного счастья вам и вашим близким, неутомимой веры и светлой надежды, неиссякаемой любви и неодолимого желания делать добрые дела. Пусть Господь вас бережет, а каждый день в жизни для вас будет радостным и блаженным!

***

Этот праздник, как и другие большие торжества, обращает наше особое внимание на наше спасение, чтобы мы помнили о великой Божьей любви к нам. В каждом празднике мы узнаем, как Бог старательно делал все, чтобы отдать Свою Любовь и вернуть нам утраченную счастливую жизнь, Рай. Чтобы быть на небе, нужно хотеть быть с Богом.

***

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, а злые взгляды обходят вас стороной. Желаю здоровья, добрых помыслов и Божьего Милосердия!

Поздравления с праздником Воздвижения Креста Господнего в СМС

С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

***

Животворящий Крест Господень

Благослословение нам несет.

Кто верует, тот и свободен,

Его Господь всегда спасет.

Тебе желаю силы духа

Сегодня, в праздник, в день любой,

И веры не для показухи,

Пусть будет Бог всегда с тобой!

***

С Воздвиженьем Креста Господня!

Вчера и завтра, и сегодня

Не устает сопровождать

Тебя святая благодать!

***

Пускай Господь оберегает

Тебя от горестей и бед,

Пусть ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

***

Животворящий Крест Господень

Благословение нам дал.

Пусть колдовство сегодня в моде.

Мы верим: Бог сильнее стал.

Желаем мы всем силы духа,

Желаем бодрости сердец.

Пусть будет вера легче пуха.

Кто устоял — тот молодец.

***

Я с Воздвижением Креста

Всех вас поздравляю.

Веры сильной и глубокой

Вам в душе желаю.

Пусть поможет победить

Беды и несчастья.

Сила мощная Креста

Вам подарит счастье.

***

Сегодня Воздвижение Креста Господня,

Мы в храме Божьем собрались,

Перед Крестом преклонимся,

И скажем другу помолись.

Совсем скоро, 14 октября, верующие будут отмечать еще один большой праздник – Покров. Полный календарь православных праздников на октябрь 2020 года – в материале Фактов ICTV.