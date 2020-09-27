Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Воздвижения Креста Господня: праздник сегодня, 27 сентября

27 сентября все христиане восточного обряда празднуют Воздвижение Честного Креста Господня.

Согласно древним преданиям, именно в этот день был найден крест Иисуса у горы Голгофа.

Какой праздник 27 сентября — день ангела, приметы на 27 сентября

Голгофский крест на Воздвижение Креста Господня 27 сентября символизирует страдания Иисуса. В этот день верующие употребляют только постную пищу.

На Воздвижение Креста Господня особенно сильной считалась молитва о больных.

Читайте: Воздвижение Креста Господня: традиции, приметы, запреты

Украинцы верили, что именно после Воздвижения начиналась настоящая осень: прохладная и дождливая. После 27 сентября заканчивалась пора бабьего лета.

День ангела 27 сентября празднуют только мужчины с именем Иван.

Народные приметы и традиции

  • На Воздвижение поход в церковь обязателен.
  • Нужно было соблюдать пост.
  • 27 сентября сажали яблони и кусты смородины на следующий год.

Что нельзя делать сегодня

  • Есть или подавать к столу гостям мясную пищу.
  • Сквернословить и ссориться на близких и детей.
  • Ходить в лес.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.

Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка