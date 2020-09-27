Какой праздник 27 сентября — день ангела, приметы на 27 сентября

27 сентября все христиане восточного обряда празднуют Воздвижение Честного Креста Господня.

Согласно древним преданиям, именно в этот день был найден крест Иисуса у горы Голгофа.

Голгофский крест на Воздвижение Креста Господня 27 сентября символизирует страдания Иисуса. В этот день верующие употребляют только постную пищу.

На Воздвижение Креста Господня особенно сильной считалась молитва о больных.

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Украинцы верили, что именно после Воздвижения начиналась настоящая осень: прохладная и дождливая. После 27 сентября заканчивалась пора бабьего лета.

День ангела 27 сентября празднуют только мужчины с именем Иван.

Народные приметы и традиции

На Воздвижение поход в церковь обязателен.

Нужно было соблюдать пост.

27 сентября сажали яблони и кусты смородины на следующий год.

Что нельзя делать сегодня

Есть или подавать к столу гостям мясную пищу.

Сквернословить и ссориться на близких и детей.

Ходить в лес.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.

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