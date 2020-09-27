День дошкольного работника в Украине – лучшие поздравления в СМС и открытках

Дошкольные работники – воспитатели и заведующие детских садов – это первые учителя и наставники для малышей. Пока родители работают, они отдают тепло, внимание, заботу детям.

Традиционно День дошкольного работника в Украине отмечают 27 сентября. Лучшие поздравления в СМС и картинках подготовили Факты ICTV.

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Прикольные и душевные СМС-поздравления с Днем дошкольного работника

В этот праздник пожелаем,

Пусть в работе ждет успех,

Чтобы дети уважали

И дарили звонкий смех.

Чтоб исполнились желанья,

Шла удача по пятам,

Долгих лет и процветанья,

И большого счастья вам!

***

Мы вам благодарны за труд ваш, терпенье,

За ласку, что дарите вы малышам.

Желаем в работе вам лишь вдохновенья

И послушания вашим словам.

***

Пускай работа вам не надоест! Желаем в ней Вам вдохновение черпать. Проблемы все решать всегда в один присест. И никогда с детьми не унывать!

***

Воспитатель! Пусть судьба будет к вам всегда добра!

Пусть любовь ведет вас к счастью сквозь ошибки и ненастье!

***

А воспитательница у нас красавица

И со всеми делами справляется.

А работа у нее объемная!

И спасибо ей скажем огромное

За ласку, добро и внимание!

За свежее питание

И садика процветание!

***

Вам, воспитатель, спасибо скажу

За радость в глазах у сына,

За сказки, за ласку, за доброту,

За фрукты из пластилина.

Пока на работе мы, вы для детей –

И мама, и строгий наставник,

Так пусть же сияют глаза веселей,

И радостным будет праздник!

***

Поздравляю с Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Пусть всегда хватает сил, идей, доброты и терпения на всех озорников, пусть работа полна будет приятных и радостных моментов, пусть в жизни все складывается замечательно и чудесно.

***

Поздравляем с профессиональным праздником людей, чья душевность, теплота и сердечная доброта помогают самому важному — становлению личности ребенка. Желаем вам весны в душе, бодрости, радостных событий, здоровья и творческого вдохновения.

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Поздравляю воспитателей и всех, кто работает в сфере дошкольного образования! Пусть радость детства не покидает ваши добрые сердца. Терпения вам, здоровья, успехов, процветания, любви и достатка.

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Дорогие работники детсада, с праздником! Спасибо за ваш труд, за чуткость и любовь к деткам! Желаем процветания, роста, отличной оснащенности, передовых технологий и мудрого руководства! Пусть хорошее настроение станет компасом в вашей работе! С Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Оригинальные открытки с Днем дошкольного работника

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