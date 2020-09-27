День дошкольного работника в Украине – лучшие поздравления в СМС и открытках

Дошкольные работники – воспитатели и заведующие детских садов – это первые учителя и наставники для малышей. Пока родители работают, они отдают тепло, внимание, заботу детям.
Традиционно День дошкольного работника в Украине отмечают 27 сентября. Лучшие поздравления в СМС и картинках подготовили Факты ICTV.
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Прикольные и душевные СМС-поздравления с Днем дошкольного работника
В этот праздник пожелаем,
Пусть в работе ждет успех,
Чтобы дети уважали
И дарили звонкий смех.
Чтоб исполнились желанья,
Шла удача по пятам,
Долгих лет и процветанья,
И большого счастья вам!
***
Мы вам благодарны за труд ваш, терпенье,
За ласку, что дарите вы малышам.
Желаем в работе вам лишь вдохновенья
И послушания вашим словам.
***
Пускай работа вам не надоест! Желаем в ней Вам вдохновение черпать. Проблемы все решать всегда в один присест. И никогда с детьми не унывать!
***
Воспитатель! Пусть судьба будет к вам всегда добра!
Пусть любовь ведет вас к счастью сквозь ошибки и ненастье!
***
А воспитательница у нас красавица
И со всеми делами справляется.
А работа у нее объемная!
И спасибо ей скажем огромное
За ласку, добро и внимание!
За свежее питание
И садика процветание!
***
Вам, воспитатель, спасибо скажу
За радость в глазах у сына,
За сказки, за ласку, за доброту,
За фрукты из пластилина.
Пока на работе мы, вы для детей –
И мама, и строгий наставник,
Так пусть же сияют глаза веселей,
И радостным будет праздник!
***
Поздравляю с Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Пусть всегда хватает сил, идей, доброты и терпения на всех озорников, пусть работа полна будет приятных и радостных моментов, пусть в жизни все складывается замечательно и чудесно.
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Поздравляем с профессиональным праздником людей, чья душевность, теплота и сердечная доброта помогают самому важному — становлению личности ребенка. Желаем вам весны в душе, бодрости, радостных событий, здоровья и творческого вдохновения.
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Поздравляю воспитателей и всех, кто работает в сфере дошкольного образования! Пусть радость детства не покидает ваши добрые сердца. Терпения вам, здоровья, успехов, процветания, любви и достатка.
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Дорогие работники детсада, с праздником! Спасибо за ваш труд, за чуткость и любовь к деткам! Желаем процветания, роста, отличной оснащенности, передовых технологий и мудрого руководства! Пусть хорошее настроение станет компасом в вашей работе! С Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
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