День ангела Людмилы: лучшие поздравления в стихах и прозе

28 сентября 2020 года День ангела Людмилы. Он отмечается в честь святой мученицы Людмилы.

Это имя трактуется как милая людям. Считается, что Людмилы добры и веселы, отличаются эмоциональностью и сильным волевым характером. Они справедливы, честны и не сдаются перед лицом опасности или трудностей.

Этот светлый праздник – отличный повод поздравить вашу маму, бабушку, коллегу, сестру или подругу. Душевные поздравления с Днем ангела Людмилы 2020 подготовили Факты ICTV.

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Люда, Людочка, Людмила

Ты нам очень сердцу мила!

Оставайся же всегда

И добра, и весела!

Будь здорова и счастлива!

Жить тебе всегда – красиво!

Ты наш ангел и наш свет!

Шлем тебе большой привет!

***

Милая людям, а нами – любимая,

Ангелом имени вечно хранимая!

В день христианских твоих именин

Мы пожелать тебе счастья хотим.

Можешь быть Милой, а можешь и Людой,

Двойственность – обыкновенное чудо.

Твердой ли, мягкой себя ощущаешь,

Так себя людям и представляешь.

Мы в тебе любим и ту и другую,

Время с тобой не проходит впустую:

Труд – так с подъемом, в веселье досуг,

Лучше, чем ты, не встречали подруг!

***

Людмила, милая моя!

Сегодня слезы не тая,

Я от души тебя поздравлю,

В твой лучший день календаря!

Ты самой доброй, самой милой,

Всегда была моя Людмила!

Твоя улыбка умиляет,

Твой взгляд мгновенно окрыляет!

Так с Днем ангела Людмила!

И будь такой – же доброй, милой!

***

Люда, Людочка, Людмила

Ты сегодня, как никогда, необычайно красива

И это понятно, ведь этот день для тебя

И поздравляют самые родные и близкие друзья

Оставайся такой же милой и доброй

Мы желаем тебе свадьбы скорой

И в работе успехи пусть ждут непременно

Людмила, ты просто прекрасная королева!

***

Людмила, ты неповторима,

Красива, мила и добра,

В решениях своих тверда.

С любимым – нежна, неотразима!

А с близкими – добра, мудра и справедлива!

***

День ангела сегодня у Людмилы!

Мы искренне поздравить поспешим

Ту девушку, которая все силы

Приложит, чтобы всех нас рассмешить,

Она всегда создаст нам настроение,

Улыбкой очарует коллектив,

Побалует изысканным вареньем,

Мы от него получим сил прилив.

Людмила! С праздником, родная!

Ты наша прелесть заводная!

***

Людмила, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе женских радостей и много приятных сюрпризов. Счастливых глаз, крепкого здоровья, объятий любимого и превосходных планов на будущее. Будь красивой и умной, желанной и ценной!

***

Обворожительную Людмилу поздравляю с Днем ангела! Желаю искорки в глазах, нежности в душе, улыбки на губах и любви в сердце!

***

Поздравляю с Днем ангела, милая Людочка. От души тебе желаю быть всегда на пьедестале успеха и везения, ловить волну счастья и любви в жизни, совершать добрые дела и стремиться к воплощению заветной мечты, оставаться красивой, неотразимой и жизнерадостной.

***

Согласно православному календарю, 14 октября верующие будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. Обычно в этот праздник люди ходят в церковь на службу и молятся, чтобы Дева Мария защищала их от бед и посылала благословение.