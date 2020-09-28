28 сентября 2020 года все Людмилы отмечают именины. Этот день приурочен к памяти святой мученицы Людмилы Петровой.

Это красивое имя приобрело популярность еще в XIX веке. Считается, Людмилы умны, сообразительны и вместе с этим эмоциональны. Они прекрасные хозяйки, жены и мамы. А еще они аккуратны, внимательны, добры и справедливы.

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Факты ICTV собрали поздравления с Днем ангела Людмилы, чтобы вы могли оригинально поздравить подругу, маму, сестру или коллегу.

Душевные СМС-поздравления с Днем ангела Людмилы

Люда, Людочка, Людмила

Ты нам очень сердцу мила!

Оставайся же всегда

И добра, и весела!

Будь здорова и счастлива!

Жить тебе всегда – красиво!

Ты наш ангел и наш свет!

Шлем тебе большой привет!

***

С именинами, Людмила, поздравляю!

Крепкого здоровья вам желаю!

Пусть радостью всегда блестят глаза,

Душевного желаю вам тепла!

Желаю, чтоб все в жизни получалось,

Чтоб с легкостью всегда все удавалось!

Любовь чтобы скорей пришла в ваш дом,

Чтобы навеки поселилась в нем!

***

С Днем ангела, Людмила, тебя

Поздравляет наша вся семья!

От души мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, наша родная!

***

Само Людмила совершенство,

Как трудно отвести свой взгляд,

А рядом быть – одно блаженство,

Поздравить в именины рад!

***

Дорогая Людочка, с Днем ангела! Твое имя таит в себе глубокий смысл – милая людям. Я желаю, чтобы ты оставалась не только привлекательной для окружающих, но и притягательной для удачи, располагающей к себе богатство, и манящей счастье и любовь.

***

Желаю радости и света,

Людмиле в День ангела этот,

В душе прекрасного цветенья,

От близких – ласки, поощренья.

Пусть оптимизм вас вдохновляет,

Запал внутри не иссякает,

А Бог – благословляет!

***

Любимая Людмила, с Днем ангела тебя, моя родная. Хочу пожелать тебе, чтобы был над тобой небосвод светлым и радостным, чтобы глаза твои вечно смеялись от радости. Пусть счастье, любовь будут рядом с тобой всегда, и любые мечты исполняются.

***

Воистину милая людям,

Статна и прекрасна душой,

Прекрасно все, Людочка, будет,

Цвети, человек дорогой!

Красивые картинки с Днем ангела Людмилы

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