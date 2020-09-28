28 сентября 2020 года все Людмилы отмечают именины. Этот день приурочен к памяти святой мученицы Людмилы Петровой.
Это красивое имя приобрело популярность еще в XIX веке. Считается, Людмилы умны, сообразительны и вместе с этим эмоциональны. Они прекрасные хозяйки, жены и мамы. А еще они аккуратны, внимательны, добры и справедливы.
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Факты ICTV собрали поздравления с Днем ангела Людмилы, чтобы вы могли оригинально поздравить подругу, маму, сестру или коллегу.
Душевные СМС-поздравления с Днем ангела Людмилы
Люда, Людочка, Людмила
Ты нам очень сердцу мила!
Оставайся же всегда
И добра, и весела!
Будь здорова и счастлива!
Жить тебе всегда – красиво!
Ты наш ангел и наш свет!
Шлем тебе большой привет!
***
С именинами, Людмила, поздравляю!
Крепкого здоровья вам желаю!
Пусть радостью всегда блестят глаза,
Душевного желаю вам тепла!
Желаю, чтоб все в жизни получалось,
Чтоб с легкостью всегда все удавалось!
Любовь чтобы скорей пришла в ваш дом,
Чтобы навеки поселилась в нем!
***
С Днем ангела, Людмила, тебя
Поздравляет наша вся семья!
От души мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, наша родная!
***
Само Людмила совершенство,
Как трудно отвести свой взгляд,
А рядом быть – одно блаженство,
Поздравить в именины рад!
***
Дорогая Людочка, с Днем ангела! Твое имя таит в себе глубокий смысл – милая людям. Я желаю, чтобы ты оставалась не только привлекательной для окружающих, но и притягательной для удачи, располагающей к себе богатство, и манящей счастье и любовь.
***
Желаю радости и света,
Людмиле в День ангела этот,
В душе прекрасного цветенья,
От близких – ласки, поощренья.
Пусть оптимизм вас вдохновляет,
Запал внутри не иссякает,
А Бог – благословляет!
***
Любимая Людмила, с Днем ангела тебя, моя родная. Хочу пожелать тебе, чтобы был над тобой небосвод светлым и радостным, чтобы глаза твои вечно смеялись от радости. Пусть счастье, любовь будут рядом с тобой всегда, и любые мечты исполняются.
***
Воистину милая людям,
Статна и прекрасна душой,
Прекрасно все, Людочка, будет,
Цвети, человек дорогой!
Красивые картинки с Днем ангела Людмилы
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