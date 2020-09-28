28 сентября верующие чтят память святого Никиты Готского, который родился и жил на берегах Дуная и пострадал за Христа в 372 году.
Также в церковном календаре сегодня Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Кроме того, 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации.
День ангела отмечают владельцы имен: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.
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Приметы и традиции
- Гусь лапу поднял — к стуже.
- Гусь нос прячет под крыло — к ранней зиме, в воде плещется — к потеплению.
- Гуси высоко летят — к весеннему полноводью.
- Дождь идет — к поздней и сырой весне.
- Много муравейников в лесу — к холодной зиме.
- Утки ныряют в пруду — к дождю.
Что нельзя делать
Серьезную работу и нововведения лучше отложить.
Запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбы.
Также не рекомендуется убирать дома.
О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.