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Факты / Lifestyle

День памяти святого Никиты Готского: какой праздник сегодня, 28 сентября

28 сентября верующие чтят память святого Никиты Готского, который родился и жил на берегах Дуная и пострадал за Христа в 372 году.

Также в церковном календаре сегодня Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Кроме того, 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации.

День ангела отмечают владельцы имен: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы и традиции

  • Гусь лапу поднял — к стуже.
  • Гусь нос прячет под крыло — к ранней зиме, в воде плещется — к потеплению.
  • Гуси высоко летят — к весеннему полноводью.
  • Дождь идет — к поздней и сырой весне.
  • Много муравейников в лесу — к холодной зиме.
  • Утки ныряют в пруду — к дождю.

Что нельзя делать

Серьезную работу и нововведения лучше отложить.

Запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбы.

Также не рекомендуется убирать дома.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

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