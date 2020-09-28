Во вторник, 29 сентября, обильные дожди синоптики прогнозируют на западе и юге страны, умеренные – в центре и в Житомирской области.

На остальной территории – без осадков.

Максимальные +24 ожидаются в южных и центральных областях, на востоке – от +20 до +23, на севере +18, в западных регионах +13 +16.

В Киеве сухо, ночью 9-11, а днем потеплеет до 16-18 градусов.

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В среду, 30 сентября, дожди накроют всю территорию страны, везде похолодает.

На юге температура воздуха составит +18 +20, в центре и на востоке – от +14 до +18.

В северных и западных регионах +13 +15.

В столице дождь, ночью 9-11, днем 13-15 выше нуля.

В четверг, 1 октября, погода практически не изменится – дожди и холод.

Только на юге температура будет держаться на уровне +18 +21.

В восточных и центральных областях – от +16 до +18.

На севере +15 +17, в западных регионах местами не более +14.

В Киеве первый день октября принесет дожди, ночью 11-13, днем до +17.

На пятницу, 2 октября, также прогнозируют дожди на всей территории Украины.

В южных областях +17 +21, на востоке +15 +19, в центре +16 +19, на севере +15 +17 и в западных регионах – от +14 до +16.

В столице осадки, ночью 11-13, днем 15-17 градусов тепла.

Погода в октябре 2020

В Украине в октябре 2020 средняя температура снизится до +15, а к концу месяца — до +9.

З целом погода и осенью, и зимой 2020, по прогнозам синоптиков, будет теплее, чем обычно.