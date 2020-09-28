Йом-Кипур 2020: традиции и когда празднуют

Йом-Кипур 2020 празднуют 28 сентября. Это еврейский праздник, который еще называется День очищения.

Это самый важный из всех иудейских праздников, во время которого нужно поститься, отпускать грехи и каяться. На Йом-Кипур Всевышний окончательно решает судьбу человека на будущий год.

Традиционно в этот день желают, чтобы каждое имя было вписано в книгу жизни и скреплено печатью.

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На Йом Кипур, согласно традициям, евреи подводит итоги десятидневного периода, когда над каждым человеком вершится высший суд, оцениваются все его деяния за прошлый год, определяется судьба на будущий год.

По верованиям евреев, в этот день Господь записывает в книгу жизни все хорошие и плохие дела людей и решает, как она проживет этот год.

Подготовка к Йом Кипур начинается с Нового года и длится около десяти дней. По традициям, накануне праздника нужно совершить омовение и одеться в белые одежды, что олицетворяет чистоту. Также запрещается любая работа, даже умывание и причесывания, разрешается только мыть кончики пальцев.

Календарь праздников на октябрь

В календаре церковных праздников в октябре 2020 празднуют Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября. Также 8 октября украинцы будут отмечать День памяти преподобного Сергия и иметь восемь однодневных постов.