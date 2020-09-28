Как работала первая финансовая пирамида в Украине King’s capital — интервью основателя

Невероятные состояния своим владельцам принесла чуть ли не самая громкая финансовая пирамида десятилетия — B2B Jewelry.

Вкладчикам обещали золотые горы. Надо было только купить ювелирные изделия или инвестиционные сертификаты. Зато обещали до 400% годовых.

600 тыс. человек откликнулись и отдали организаторам золотой пирамиды четверть миллиарда долларов. А в результате остались ни с чем.

Топ верхушка пирамиды уже под прицелом СБУ. Сейчас ищут свидетелей и пострадавших. Тогда как сами ювелирные магазины до сих пор работают.

Как бы там ни было, в СБУ нас заверили: организатор такого бизнеса Гонта уже под домашним арестом. Но вкладчикам от этого не легче.

Почему же до сих пор люди ведутся на такие пирамиды и как работают уникальные методики? Сейчас мы раскроем все тайны.

Схема напоминает пирамиду, откуда, собственно, и название.

Финансовая пирамида — это некий фокус. Вы приносите деньги и вам обещают их существенно приумножить. Надо только побольше привлечь людей, деньги которых идут на выплаты тем, кто их привел.

Читайте: Несмотря на домашний арест организаторов: финансовая пирамида B2B jewelry продолжает работать

Американец Роберт Флетчер с телеэкранов учил украинцев как стать миллионерами. И выманил из их карманов 60 млн грн.

Но миллионером в итоге так никто и не стал.

Флетчера задержали по подозрению в мошенничестве и отправили на 6 лет за решетку.

Создатель крупнейшей пирамиды со времен независимости — King’s capital, впервые рассказал Фктам тижня, как разбогател в Украине.

В привлечении новых вкладчиков помогал божий промысел и известный на всю Украину темнокожий пастор Сандей Аделаджа. Друг певческого экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Семен Юфа — основатель общества Меркурий, которое в 90-е сравнивали с самим МММ. Схема, по которой работал Меркурий, знакомая и сейчас.

Сейчас же финансовые пирамиды все чаще переходят в онлайн. И там уже совсем другие деньги.

Первый сигнал, что вас обманут, сверхвысокая доходность. Еще один тревожный сигнал, когда речь заводят о ваших друзьях и родственниках.

Но главное правило, что дешевый сыр — только в мышеловке.

Поэтому, как только вы поверите обещаниям о больших деньгах на шару — вы сразу попадаете на крючок мошенников. И соскочить с него без финансовых потерь уже вряд ли сможете.

В конце августа СБУ провела 48 обысков по адресам организаторов финансовой пирамиды в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

Известно, что они присвоили $250 млн более 600 тыс. вкладчиков. Средства злоумышленники легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес.