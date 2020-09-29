День ангела Виктора: поздравления в СМС и открытках

День ангела Виктора празднуют несколько раз в году. Праздник приходится на следующие даты: 22 января, 13 февраля, 2 апреля, 1 мая, 29 сентября, 13 и 24 ноября.
Значение имени Виктор: победитель
Как еще зовут Виктора?
Витя, Витёк, Витюля, Витуля, Витюся, Витюха.
Характер: доверчивый, не злопамятен, неконфликтной, настойчивый и уверен в себе.
Недостатки характера Виктора — неумение разбираться в людях, из-за чего он часто разочаровывается в них.
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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Виктора 2020 в СМС и открытках.
Поздравление с Днем ангела Виктора в открытках:
Поздравление с Днем ангела Виктора в СМС:
***
Тебе желаю, Витя, жить счастливо,
Мечты свои в реальность воплощать,
Всегда ловить потоки позитива,
Легко задачи в жизни все решать!
***
Желаю всей душой, Витек,
Чтоб все мечты твои сбылись,
Чтоб в этот радостный денек
Легко все планы удались!
***
Желаю, Виктор, побеждать,
За принципы горой стоять,
Уметь успешным быть во всем,
И богатеть чтоб с каждым днем.
Пусть все невзгоды нипочем,
Здоровья крепкого еще.
Чтоб ты всегда счастливо жил,
С любовью, радостью дружил.
***
От всей души сегодня, Витя,
Тебе желаю я всех благ!
Живи всегда счастливо, сыто,
К мечте за шагом делай шаг!
***
Виктор, с именинами тебя!
Уважай, цени себя,
В жизни чаще побеждай,
Все с улыбкой принимай.
***
Пусть дорога к новым планам
Будет для тебя открыта,
Я желаю ярких взлетов
И открытий новых, Витя.
Радости тебе, удачи,
Чтобы сбылись все мечты,
Ну и чтобы в жизни личной
Счастлив был, Витек, чтоб ты.
***
Виктор, хочу я тебе пожелать,
Всегда быть решительным, стойким и смелым,
По жизни всегда и во всём побеждать
И целей своих добиваться умело!
***
Виктор наш — рубаха-парень,
Победитель он во всем,
Мы ему сейчас желаем,
Полной чашей чтоб был дом!
Поздравляем мы от сердца
И еще хотим сказать,
Пусть он будет очень счастлив,
Счастье просто отыскать.
***
Всегда он добрый
И тактичный.
Коллега он — демократичный.
Толковый, честный,
Озорной —
Радеет за людей душой!
***
Будь по жизни на коне,
Мчи вперёд, не унывая,
И удача в каждом дне
Пусть тебя подстерегает.
Сила — это про тебя,
Виктор, ты непобедимый,
Пусть идёт твоя стезя
Строго под звездой счастливой!
Календарь праздников на октябрь
В календаре на октябрь 2020 насчитывается 13 различных праздников. Самое большое из них это 14 октября — День защитника Украины, День украинского казачества.
Этот праздник отмечается на государственном уровне, поэтому украинцы будут иметь один дополнительный выходной в октябре.