День ангела Виктора: поздравления в СМС и открытках

День ангела Виктора празднуют несколько раз в году. Праздник приходится на следующие даты: 22 января, 13 февраля, 2 апреля, 1 мая, 29 сентября, 13 и 24 ноября.

Значение имени Виктор: победитель

Как еще зовут Виктора?

Витя, Витёк, Витюля, Витуля, Витюся, Витюха.

Характер: доверчивый, не злопамятен, неконфликтной, настойчивый и уверен в себе.

Недостатки характера Виктора — неумение разбираться в людях, из-за чего он часто разочаровывается в них.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Виктора 2020 в СМС и открытках.

Поздравление с Днем ангела Виктора в открытках:

Поздравление с Днем ангела Виктора в СМС:

***

Тебе желаю, Витя, жить счастливо,

Мечты свои в реальность воплощать,

Всегда ловить потоки позитива,

Легко задачи в жизни все решать!

***

Желаю всей душой, Витек,

Чтоб все мечты твои сбылись,

Чтоб в этот радостный денек

Легко все планы удались!

***

Желаю, Виктор, побеждать,

За принципы горой стоять,

Уметь успешным быть во всем,

И богатеть чтоб с каждым днем.

Пусть все невзгоды нипочем,

Здоровья крепкого еще.

Чтоб ты всегда счастливо жил,

С любовью, радостью дружил.

***

От всей души сегодня, Витя,

Тебе желаю я всех благ!

Живи всегда счастливо, сыто,

К мечте за шагом делай шаг!

***

Виктор, с именинами тебя!

Уважай, цени себя,

В жизни чаще побеждай,

Все с улыбкой принимай.

***

Пусть дорога к новым планам

Будет для тебя открыта,

Я желаю ярких взлетов

И открытий новых, Витя.

Радости тебе, удачи,

Чтобы сбылись все мечты,

Ну и чтобы в жизни личной

Счастлив был, Витек, чтоб ты.

***

Виктор, хочу я тебе пожелать,

Всегда быть решительным, стойким и смелым,

По жизни всегда и во всём побеждать

И целей своих добиваться умело!

***

Виктор наш — рубаха-парень,

Победитель он во всем,

Мы ему сейчас желаем,

Полной чашей чтоб был дом!

Поздравляем мы от сердца

И еще хотим сказать,

Пусть он будет очень счастлив,

Счастье просто отыскать.

***

Всегда он добрый

И тактичный.

Коллега он — демократичный.

Толковый, честный,

Озорной —

Радеет за людей душой!

***

Будь по жизни на коне,

Мчи вперёд, не унывая,

И удача в каждом дне

Пусть тебя подстерегает.

Сила — это про тебя,

Виктор, ты непобедимый,

Пусть идёт твоя стезя

Строго под звездой счастливой!

Календарь праздников на октябрь

В календаре на октябрь 2020 насчитывается 13 различных праздников. Самое большое из них это 14 октября — День защитника Украины, День украинского казачества.

Этот праздник отмечается на государственном уровне, поэтому украинцы будут иметь один дополнительный выходной в октябре.