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День Веры, Надежды и Любови: что можно и что нельзя делать в праздник

30 сентября верующие отмечают светлый День Веры, Надежды и Любови. Он символизирует непоколебимость христианской веры.

История праздника

Праздник – это почитание памяти святых мучениц – Веры, Надежды и Любови и их матери Софии, которые жили в Риме во II веке. В те времена империей правили язычники.

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София была верной христианкой и в любви к Богу воспитывала дочерей. Однажды их привели к императору Адриану, который потребовал отречься от веры и принести жертву языческим богам. Вера, Надежда и Любовь не отреклись от христианства, за что подверглись жестоким пытками и погибли. Убитая горем мать София не отходила от могилы дочерей и спустя два дня погибла сама.

За любовь к Богу и Христу-Спасителю, за преданность христианской вере Вера, Надежда, Любовь и их мать София были причислены к лику святых. Их мощи с 777 года хранятся в церкви Эшо в Эльзасе.

День Веры, Надежды и Любови: что нельзя делать в праздник

Обычаи и традиции праздника

С самого утра женщины встречали праздник плачем. Считалось, что это не просто почтение памяти святых мучениц, но и оберег для всей семьи, который защищает от бед и болезней.

Еще женщинам было принято ходить в церковь и молиться за своих родных и близких. Материнская молитва в этот день обретает особую силу и обязательно будет услышана Богом.

В этот праздник обязательно нужно поздравить женщин, которые носят имена святых мучениц, с именинами.

В День Веры, Надежды и Любови нельзя:

  • ничего делать по дому;
  • венчаться и проводить помолвку;
  • проводить гуляния и застолья;
  • ссориться и сквернословить.

Приметы в День Веры, Надежды, Любови

В народе издавна наблюдают за погодой в День Веры, Надежды, Любови и верят в такие приметы:

  • слышно гром в этот день – осень будет долгой и теплой;
  • если улетают журавли – на Покров будет холодно, а если нет – зима придет еще нескоро;
  • пошел дождь – весна будет ранней и теплой.

Главный православный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы – верующие будут отмечать 14 октября. Полный церковный календарь на 2020 год – смотрите в материале Фактов ICTV.

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