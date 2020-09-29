28 и 29 сентября у всех, кто носит милое имя Людмила – именины. День ангела отмечают в честь двух святых: мученицы Людмилы Чешкой и Людмилы Петровой.

Людмила Чешская жила в 860-921 гг. Она считается покровительницей Чешского государства. Именно во время ее правления христианство распространилось в Чехии.

Мученица Людмила Петрова жила в 1879–1937 гг. Она преподавала рукоделие и укрепляла в душах людей христианскую веру. Во время сталинских репрессий женщину расстреляли. Спустя годы Людмилу причислили к лику новомучеников и исповедников православной церкви.

Факты ICTV подготовили красивые короткие поздравления и открытки с Днем ангела Людмилы. Поздравьте сегодня всех женщин, которые носят это прекрасное благозвучное имя.

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Красивые короткие поздравления с Днем Людмилы

Тебе, Людмилочка, желаю

От счастья птичкою порхать,

Быть полной бодрого здоровья

И от любви благоухать.

Пускай мечта осуществится

И дома будут тишь и гладь.

Желаю к высшему стремиться

И ключ к ответам отыскать!

***

Людмила, желаю все успевать, не грустить и всегда быть жизнерадостной, полной сил и свежих идей. Пусть даже для этого нужно быть, по меньшей мере, волшебницей! А ты у нас как раз такая – неземная и всем нам дорогая!

***

Сердечно поздравляю вас, Людмила, с Днем ангела! От всей души желаю вам женского счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и уюта. Пусть в этот праздничный день сбудутся все ваши желания!

***

Прими, Людмила, поздравленья!

Сегодня сбудется пускай заветная мечта,

Пусть освещает душу вдохновенье,

Цветет твоя пусть красота.

Проблем пускай вообще не будет,

Пусть удаются начинания легко.

Пусть будет каждый день, как чудо,

Где правят счастье, радость, волшебство.

***

Поздравляем, Людмила, сердечно

И желаем добра и любви!

Радость будет пускай бесконечной,

Пусть все будни раскрасит твои,

Не напрасны пусть будут усилья,

Добивайся удачи в судьбе,

И пусть, Людмилочка, Всевышний

Все, что хочешь, подарит тебе!

***

Дорогая Люда,

В этот светлый час

Пусть все поздравленья

Будут лишь для вас!

С Днем ангела, наша родная!

Доброты и счастья

Будем вам желать!

Лаской и вниманьем

Будем окружать!

Искренних улыбок

Удачи и везенья

Будем вам желать!

***

Люда, ты шикарная женщина! Живи, согласно принципу великой Мэрилин Монро – не волноваться, а волновать. С Днем ангела!

Оригинальные открытки с Днем Людмилы

В октябре православные будут встречать Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в нашей стране также отмечают День защитника Украины. Полный календарь церковных и государственных праздников – смотрите в материалах Фактов ICTV.